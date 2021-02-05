أحجام تداول داش ارتفعت بنسبة ٢٨٢٪ في عام ٢٠٢٠ مع نمو التبني التجاري

تام شمس - الجمعة 5 فبراير 2021 02:43 صباحاً - سجلت داش، وهي نظير العملة المشفرة للنقد الإلكتروني، نموًا مذهلًا في عام ٢٠٢٠ حيث نما متوسط ​​أحجام التداول اليومية والمستخدمين ومدفوعات التجزئة بشكل كبير.

خلال البث المباشر للربع الرابع يوم الخميس، ذكرت مجموعة داش كور أن متوسط ​​أحجام التداول قفز بنسبة ٢٨٢٪ على أساس سنوي، من ٩,٨ ملايين دولار إلى ٣٧,٤ مليون دولار. وقد ارتفع متوسط ​​حجم التداول بنسبة ٤٨٪ على أساس ربع سنوي.

كما بلغ الحجم الإجمالي للمدفوعات ٩١٦ مليون دولار بزيادة ٨٠٪ عن العام السابق. ارتفعت قيم المدفوعات التجارية بنسبة ٣٧,٣٪ على أساس سنوي، متجاوزة ٢٢٠٠٠ معاملة في اليوم، وهو ما يقال إنه أعلى من بيتكوين (BTC) و بيتكوين كاش (BCH).

أشار التقرير الفصلي إلى أن داش مقبول حاليًا كطريقة دفع في آلاف المتاجر، وهو ما يعكس تزايد التبني السائد. حيث قالت مجموعة داش كور: "في يناير، تفوقت داش على عملات بيتكوين من حيث عدد تجار التجزئة الفعليين الذين يقبلون المدفوعات الرقمية في الولايات المتحدة".

حصل اعتماد التجار على دفعة في يناير بعد أن دخلت داش في شراكة مع كراي باي، وهو برنامج ولاء أمريكي، لتمكين داش من الإنفاق لدى كبار تجار التجزئة، بما في ذلك أمريكان إيجل وسي في إس ودور داش في دومينوز وغاب، من بين آخرين.

تأتي النتائج ربع السنوية لشركة داش في أعقاب عملية نادرة للإزالة من البورصات في يناير بسبب ميزات الخصوصية المزعومة للعملة المشفرة. حيث تم تجميع داش جنبًا إلى جنب مع مونيرو (XMR) وزي كاش (ZEC) كعملات للخصوصية لم تعد قابلة للتداول في بيتريكس، بورصة العملات الرقمية في الولايات المتحدة.

تراجعت داش عن تسمية "عملة الخصوصية"، بحجة أنه من وجهة نظر فنية، فإن "وظيفة الخصوصية للعملة المشفرة ليست أكبر من وظيفة بيتكوين".

تحتل داش حاليًا المرتبة ٤٤ من بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بقيمة إجمالية تزيد قليلًا عن ١,١ مليار دولار.