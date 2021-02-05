عملاقة التمويل اللامركزي "آيف" تحقق ارتفاعًا جديدًا عند ٥٢٠ دولارًا، والقيمة المغلقة ترتفع إلى ٤,٩٦ مليارات دولار

تام شمس - الجمعة 5 فبراير 2021 12:49 صباحاً - ارتفع سعر آيف (AAVE) بنسبة ٧٦٪ منذ بداية فبراير، وبلغ اليوم توكن التمويل اللامركزي أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٥٢٠ دولارًا. تعد آيف حاليًا منصة التمويل اللامركزي التي تحتل المرتبة الثانية من حيث القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) ويستمر البروتوكول في كسب المستخدمين والتفوق على منافسيه.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن آيف ارتفعت من ٢٨٤ دولارًا يوم ١ فبراير إلى قيمته الحالية البالغة ٥١٠ دولارات حيث بلغ حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة ٢,٤ مليار دولار.

مخطط آيف مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

بدأ الارتفاع الأخير يوم ٢٨ يناير عندما أعلنت المنصة عن إطلاق أداة الترحيل آيف الإصدار ٢ التي تسمح للمستخدمين بترحيل جميع معلومات الحساب بسهولة، بما في ذلك التوكنات والصفقات المستعارة، إلى البروتوكول المحدث.ومنذ ذلك الحين، زادت المقاييس الرئيسية لمنصة التمويل اللامركزي بشكل مطرد، بما في ذلك القيمة الإجمالية المقفلة على البروتوكول والتي سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ ٤,٩٥٧ مليارات دولار يوم ٣ فبراير. وهذا دفع آيف ليصبح البروتوكول الثاني من حيث القيمة الإجمالية المقفلة مع امتلاك ميكر (MKR) فقط على إجمالي قيمة مقفلة أعلى.

القيمة الإجمالية المقفلة على آيف. المصدر: ديفاي بالس

تم تعزيز سعر آيف يوم ١ فبراير بعد أن قام الفريق بالتغريد:

"اليوم هو آخر يوم للتصويت على المقترح لإضافة زوج $BAL على آيف الإصدار الثاني."

في ٢ فبراير تم تمرير الاقتراح من قبل المجتمع وتمت إضافة بالانسر (BAL) كضمان. بعد ذلك بوقت قصير، ارتفع سعر آيف من ٢٨٤ دولارًا إلى ٣٠٠ دولار.

المؤسسات واللاعبون الكبار يُعلنون عن وجودهم

على غرار بيتكوين، لعب المستثمرون من الحجم المؤسسي أيضًا دورًا في ارتفاع آيف الذي يشبه القطع المكافئ إلى ٥٢٠ دولارًا.

ووفقًا لتريسي داليم، محلل الأبحاث في ذا تاي، فإن "الارتفاع الأخير بنسبة ٩٠٪ في سعر آيف خلال الأسبوع الماضي" قد ساعده "اللاعبون الكبار والمؤسسات" الذين "أصبحوا مهتمين بشكل متزايد بالتمويل اللامركزي.

سعر آيف مقابل درجة الاتجاهات بالساعة. المصدر: ذا تاي

في تعليقات خاصة لكوينتيليغراف، قال داليم:

"لقد تحدث الملياردير مارك كوبان مؤخرًا عن" الارتفاع اللامحدود "للتمويل اللامركزي ووفقًا لمختصر من محفظته على السلسلة، فهو حوت آيف يمتلك أكثر من ١٥٠ ألف دولار من التوكن. قدمت غريسكيل مؤخرًا أكثر من اثني عشر صندوق عملات بديلة مع سجل شركة ديلاوير، وإحدى تلك العملات البديلة هي آيف. بالإضافة إلى ذلك، أضافت بيتوايز آيف إلى مؤشر بيتوايز لأكبر ١٠ عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية. وقد تسببت هذه الإعلانات في وصول معنويات المستثمرين إلى أعلى مستوى جديد لها منذ بداية العام وحتى تاريخه عند ٨٣,٥ (مرتفع جدًا)".

يستمر التمويل اللامركزي في اكتساب القوة بسبب المجموعة الهائلة من الخدمات التي يقدمها القطاع. وتعد القدرة على كسب عائد من خلال عمليات الإقراض والرهان بمثابة إغراء للعديد من المستثمرين. كما ينجذب العديد من المتداولين أيضًا إلى خيار الاقتراض مقابل أصول العملات المشفرة والمشاركة في تطوير البروتوكول من خلال مقترحات الحوكمة.

عالجت آيف الإصدار الثاني كل هذه المجالات وتستمر المنصة في الاندماج مع البروتوكولات الأخرى في مساحة التمويل اللامركزي وهذا هو المحرك الأساسي لارتفاع آيف الأخير.