روبنهود سيسمح بعمليات الإيداع الفوري لمشتريات العملات المشفرة مرة أخرى مع زيادة دوجكوين

تام شمس - الخميس 4 فبراير 2021 11:55 مساءً - يقال إن تطبيق تداول الأسهم والعملات المشفرة روبنهود أعاد تمكين الإيداعات الفورية لمشتريات العملات المشفرة بعد أسبوع تقريبًا.

قام روبنهود بإزالة التحديث الأصلي من صفحة الدعم الخاصة به لتعليق الإيداعات الفورية، ويظهر موقعه على الويب حاليًا أن بعض المستخدمين لديهم "وصول فوري" مرة أخرى إلى ما يصل إلى ١٠٠٠ دولار لشراء العملات المشفرة. أبلغ العديد من مستخدمي التطبيق أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم تمكنوا من الوصول إلى ميزة التداول الليلة الماضية.

وظيفة "الشراء الفوري" هي ميزة مدفوعة تمنح عملاء روبنهود إمكانية الوصول الفوري إلى الأموال من الودائع المصرفية وتداولات الأسهم. وعلى الرغم من أن المستخدمين كانوا لا يزالون قادرين على شراء العملات المشفرة باستخدام الأموال المودعة سابقًا، إلا أن هذه الإيداعات قد تستغرق ما يصل إلى خمسة أيام عمل لتصفية - عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع العملات المشفرة، فقد يعني ذلك فقدان فترات تداول متقلبة.

نظرًا لأن المتداولين الصغار يمكنهم مرة أخرى الوصول إلى ميزة روبنهود هذه، فقد ارتفع سعر العملة المشفرة دوجكوين (DOGE) القائمة على الميم بأكثر من ٥٠٪ في الأربع وعشرين ساعة الماضية لتصل إلى ٠,٠٤٧٥ دولار في وقت كتابة المقالة. ومن المحتمل أن يكون التوكن قد تلقى دفعة إضافية بعد أن أسقط اسم الملياردير إيلون ماسك DOGE في سلسلة من التغريدات في وقت مبكر من صباح اليوم.

لا يزال روبنهود قيد الفحص بعد أن علق تطبيق الاستثمار عمليات شراء أسهم غيم ستوب وغيرها من الأسهم التي دفعها المستثمرون الأفراد من مجموعة ريديت الفرعية r/Wallstreetbets الأسبوع الماضي.

وبحسب ما ورد قامت الشركة منذ ذلك الحين بتعليق خططها للاكتتاب العام الأولي. بالإضافة إلى ذلك، سيعقد المشرعون في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي جلسة استماع تتعلق بتداولات غيم ستوب يوم ١٨ فبراير، ومن المتوقع أن يدلي الرئيس التنفيذي لشركة روبنهود، فلاد تينيف، بشهادته.