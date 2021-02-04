التشريع الجديد لمكافحة الاحتكار يهدف إلى وضع حد للاحتكارات التكنولوجية في الولايات المتحدة

تام شمس - الخميس 4 فبراير 2021 11:55 مساءً - يرى مجلس الشيوخ تشريعًا جديدًا يهدف إلى تحديث قوانين مكافحة الاحتكار للتكنولوجيات الجديدة.

تنامى إلى علم كوينتيليغراف أن عضو مجلس الشيوخ والمرشحة السابقة للترشيح الرئاسي الديموقراطية آمي كلوبوشار تقدم اليوم قانون إصلاح إنفاذ قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار.

تتطلع السيناتور كلوبوشار، الذي يرأس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس الشيوخ، إلى وضع أعباء جديدة على الشركات التي تسعى للحصول على منافسين. وأشار إعلان عن مشروع القانون إلى أنه يهدف إلى "نقل العبء إلى الأطراف المندمجة لإثبات أن اندماجهم لن يخالف القانون".

سيوفر مشروع القانون أيضًا سلطة قانونية وموارد جديدة واسعة لقسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية، وهي الجهة المنظمة لمكافحة الاحتكار المدنية في البلاد، بما في ذلك ميزانيات سنوية تبلغ ٤٨٤٥٠٠٠٠٠ دولار أمريكي لمكافحة الاحتكار في وزارة العدل و ٦٥١٠٠٠٠٠٠ دولار أمريكي للجنة التجارة الفيدرالية - زيادات تبلغ حوالي ٣٠٠ مليون دولار لكل منهما.

داخل لجنة التجارة الفيدرالية، يتطلع مشروع القانون إلى إنشاء "مكتب مناصرة المنافسة"، والذي من شأنه أن يستضيف بدوره مركز بيانات جديدًا من شأنه أن يجمع معلومات حول عمليات الدمج والاستحواذ.

بالأمس فقط، أشار نظير كلوبوشار في اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب، الممثل ديفيد سيسيلين، إلى اهتمامه بتشريع مماثل. حيث كتب سيسلين على صفحته على فيسبوك: "في العام الماضي، أجرت اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار أكبر تحقيق شامل لمكافحة الاحتكار في الكونغرس من نوعه خلال نصف قرن. ويسعدني أن تتاح لي الفرصة لمواصلة هذا العمل جنبًا إلى جنب مع زملائي المتميزين في اللجنة الفرعية".

كانت سيسيلين تشير إلى تقرير أكتوبر للجنة الفرعية حول مكافحة الاحتكار بين عمالقة التكنولوجيا. وفي الواقع، لقد كان عامًا ضخمًا للتدقيق في الممارسات المانعة للمنافسة في شركات مثل فيسبوك وغوغل وأمازون. أوقف قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل مؤخرًا استحواذ فيزا على بلايد.

على الرغم من أن نص تشريع السناتور كلوبوشار لا يفرد التكنولوجيا، فقد كان هذا مجال التوسع الأكثر دراماتيكية لقدرات مكافحة الاحتكار. كان المنظمون يحاولون بقوة التعجيل بالمتطلبات التكنولوجية الجديدة للتحقيقات في الشركات التي قد تتنمر على المنافسين حصريًا في العالم الرقمي، مما يترك القليل في طريق المسارات الورقية الكلاسيكية.