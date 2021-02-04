ملحمة روبنهود تكشف عيبًا أعمق في ويب ٢.٠: مديرٌ تنفيذي في أويسيز لابز

تام شمس - الخميس 4 فبراير 2021 11:55 مساءً -

يؤكد قرار روبنهود بوقف تداول العديد من الأسهم، بما في ذلك غيم ستوب وإيه إم سي، على وجود "عيب كبير" في طريقة وجود الإنترنت اليوم، وفقًا لما ذكرته آن فوفر-ويليس، مديرة العمليات في أويسيز لابز التي تركز على الخصوصية.

التحكم هو جوهر المشكلة، حسبما أخبرت فوفر ويليس كوينتيليغراف، مشيرًا إلى الطريقة التي تتطلب بها واجهات ويب ٢.٠ أن يتخلى المستخدمون عن السيطرة على أصولهم.

وأوضحت قائلة:

"في نهاية المطاف، لا يمتلك مستخدمو ويب ٢.٠ السيطرة أبدًا - فهم لا يمتلكون أصولهم، ولا يتحكمون في بياناتهم، فهم ببساطة يستأجرون مساحة حتى تقرر أي خدمة مركزية يستخدمونها غير ذلك."

وقالت: "بالنسبة للكثيرين، ربما كانت تصرفات روبنهود هي المرة الأولى التي أدركوا فيها أنهم لم يكونوا في الواقع مسيطرين على أموالهم". "أعتقد أن مثل هذه اللحظات هي نقاط اشتعال مهمة لجعل تحديات ويب ٢.٠ أكثر وضوحًا ولإيضاح نقاط الألم لما أصبح الإنترنت اليوم أكثر وضوحًا."

ويب ٢.٠ هو مصطلح واسع يشير إلى المرحلة الثانية من تطور الإنترنت - أي المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وسهولة الاستخدام وقابلية التشغيل البيني. يعتبر الويب ٣.٠ المرحلة التالية التي يتم تحديدها من خلال المحتوى عالي الجودة والوجود في كل مكان ومستويات الاتصال الأعلى.

يعتقد فوفر-ويليس أن معظم شركات ويب ٢.٠ لا يتم تحفيزها من خلال قيمة مستخدميها؛ بدلًا من ذلك، فهم مدفوعون بالقيمة التي يمكنهم تحقيقها من مستخدميهم.

وقالت: "لن يتغير هذا أبدًا بشكل جذري ما لم يتغير الهيكل والبنية الأساسية للإنترنت أيضًا". لقد أبرزت ملحمة روبنهود "بشكل واضح الحاجة إلى بناء أنظمة لا مركزية وتتيح للمستخدمين والأفراد التحكم في بياناتهم وأموالهم."

في حين أن منصات الويب ٢.٠ تعد المستخدمين بأنهم سيحصلون يومًا ما على القيمة المرتبطة بأصولهم، فإن التكنولوجيا اللامركزية مثل بلوكتشين تسمح للمستخدمين بالاحتفاظ بملكية أصولهم دون الحاجة إلى وسطاء.

كانت أويسيز لابز في قلب العديد من الشراكات التي تركز على الخصوصية والذكاء على مدار العام الماضي. في ديسمبر، أعلنت الشركة عن مشروع جديد لخصوصية البيانات مع مجموعة بي إم دبليو. في الصيف الماضي، تعاونت أويسيز لابز مع باينانس لإطلاق منصة مشاركة ذكاء لبورصات العملات المشفرة.

تم إطلاق الشبكة الرئيسية للشركة رسميًا في نوفمبر، حيث تتميز بإنتاجية تصل إلى ١٠٠٠ معاملة في الثانية. تتيح شبكة أويسيز نتورك تشفير البيانات وإنفاذ سياسة الخصوصية عبر العقود الذكية.

بالنسبة إلى روبنهود، كانت ملحمة غيم ستوب بمثابة كارثة في العلاقات العامة. ووفقًا لمراسل فوكس بيزنس نتورك، فإن تطبيق التداول يفكر في تعليق خطط الاكتتاب العام الأولي.