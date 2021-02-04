دان تابيرو يُطلق صندوق استثمار بقيمة ٢٠٠ مليون دولار لشركات العملات المشفرة في مراحلها الأخيرة

تام شمس - الخميس 4 فبراير 2021 02:44 صباحاً - أطلق المستثمر دان تابيرو صندوقًا بقيمة ٢٠٠ مليون دولار يهدف إلى الاستثمار في الشركات في المرحلة المتوسطة إلى المتأخرة في النظام البيئي للأصول الرقمية.

ووفقًا لإشعار العرض المعفي للأوراق المالية الذي تم إيداعه اليوم لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، قدم تابيرو وشركاؤه في تن تي هولدينغز "مايكل دوبيلير" وستان ميروشنيك إشعارًا للهيئة التنظيمية بشأن صندوق نمو بقيمة ٢٠٠ مليون دولار أمريكي لشركات العملات المشفرة وبلوكتشين. يظهر الطلب أن الصندوق قد باع بالفعل ١٢٤ مليون دولار من الاستثمار الأصلي.

يشير الطلب المقدم لهيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أن البيع الأول لصندوق تن تي حدث يوم ٢٩ يناير، مع بقاء ٧٦ مليون دولار للبيع بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الصندوق على مصاريف رسوم مكتشفين تبلغ ٢٠٠٠٠٠ دولار.

تحدث تابيرو عن صندوق الاستثمار في بودكاست أنتوني بومبليانو في نوفمبر، قائلًا إنه ومجموعة من الشركاء كانوا يشترون حصصًا في الأسهم الخاصة في الشركات في المراحل المتوسطة إلى المتأخرة المرتبطة بالأصول الرقمية. وأشار على وجه التحديد إلى شركة التكنولوجيا المالية "فيغر تكنولوجي" وبورصة العملات المشفرة "كراكن"، ومُصدر العملة المستقرة "باكسوس" كشركات محتملة للاستثمار فيها.

لا يعتبر مؤسس تن تي هولدينغز غريبًا عن الاستثمارات، ولكن قبل طفرة العملات المشفرة، كان بعض أعماله في الذهب. حيث ساعد تابيرو في المشاركة في تأسيس غولد بوليون إنترناشيونال في عام ٢٠٠٩ وكان يتحدث بنشاط عن إمكانات النظام البيئي للعملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين (BTC)، مع تسارع اعتماد الأصول الرقمية.