شركة إدارة استثمارات في المملكة المتحدة تبيع نصف حيازات بيتكوين بعد تحقيق مكسب ٧٥٠ مليون دولار

تام شمس - الخميس 4 فبراير 2021 02:44 صباحاً - حققت روفر إنفستمنت مانجمنت ومقرها المملكة المتحدة أكثر من ٧٥٠ مليون دولار من استثمارها في بيتكوين في أقل من شهرين، لكنها قللت من حجم مقتنياتها.

فوفقًا لتقرير صادر عن الموقع الإخباري البريطاني ذا تيليغراف، شهدت روفر "مكاسب فورية هائلة" بعد استثمار ما يقرب من ٢,٥ ٪ من أصولها في بيتكوين (BTC) في نوفمبر ٢٠٢٠، مما أدى إلى تحقيق مكاسب بملايين الدولارات مع ارتفاع سعر أصل العملة المشفرة متجاوزًا ٢٠٠٠٠ دولار ولأعلى مستوى جديد على الإطلاق بأكثر من ٤٢٠٠٠ دولار في يناير. وبدلًا من الاحتفاظ بكل شيء، ذكرت الشركة أنها باعت ما يقرب من نصف حيازاتها من بيتكوين.

قال دنكان ماكينيس، المدير المشارك لشركة روفر، "إن تخصيص ٢,٥٪ الذي قمنا به في نوفمبر عبر جميع صناديقنا، والذي بلغ إجماليه حوالي ٦٠٠ مليون دولار - تضاعف هذا المبلغ بأكثر من الضعف، لذا قررنا أن نأخذ "تكلفة سجلاتنا" ونجني ٦٥٠ مليون دولار من الأرباح". "لا يزال لدينا حوالي ٧٠٠ مليون دولار متبقية وترتفع ممتلكاتنا حاليًا بمقدار ٧٥٠ مليون دولار بشكل عام."

كما قال ماكينيس إن روفر كانت في البداية متشككة بشأن الاستثمار في بيتكوين في عام ٢٠١٧، لكنه اعترف بأن الظروف قد تغيرت في السنوات الأربع الماضية، مع تحول العديد من الأشخاص إلى الحلول الرقمية التي تسارعت بسبب الوباء. وأوضح أن المستثمرين الأفراد "في حاجة ماسة إلى أصول الملاذ الآمن البديلة" وأن المؤسسات تشتري الأصول المشفرة أيضًا.

"البيئة الاقتصادية لبيتكوين في الوقت الحالي لا يمكن أن تكون أفضل."

في نوفمبر ٢٠٢٠، وصف روفر إضافة بيتكوين إلى صندوق الإستراتيجيات المتعددة بأنه خطوة دفاعية ضد "استمرار تخفيض قيمة" النقود الورقية. وقد قللت الشركة من تعرضها للذهب واستثمرت ما يقرب من ٢,٥٪ من أصولها في بيتكوين. حيث وصف رئيس مجلس إدارة روفر، جوناثان روفر بيتكوين، فيما بعد، بأنها "أصل غير حساس على ما يبدو، ولكنها منطقية تمامًا لكيفية رؤيتنا للعالم."

في وقت كتابة المقالة، كان سعر بيتكوين هو ٣٦٨١٦ دولارًا أمريكيًا، بعد أن ارتفع بنسبة ٦٪ في آخر ٢٤ ساعة.