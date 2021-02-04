العملات البديلة وتوكنات التمويل اللامركزي ترتفع مع وصول سعر إيثريوم إلى ١٦٥٠ دولارًا

تام شمس - الخميس 4 فبراير 2021 02:44 صباحاً - تستمر الاتجاهات في جميع أنحاء قطاع العملات المشفرة في التحسن مع دخول سعر إيثريوم (ETH) إلى منطقة مجهولة وحقق أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ١٦٥٣ دولارًا يوم ٣ فبراير.

في هذه الأثناء، يبدو أن المضاربين على صعود بيتكوين (BTC) يضعون أعينهم على مستوى ٤٠٠٠٠ دولار، ووفقًا لمحلل كوينتيليغراف مارسيل بيشمان، فإن انتهاء صلاحية خيارات بيتكوين البالغة مليار دولار يوم الجمعة يفضل المضاربين على الصعود.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو زيادة في الأسعار بنسبة ٤,٤٦٪ لأفضل عملة مشفرة، والتي يتم تداولها حاليًا عند ٣٦٩٩٤ دولارًا أمريكيًا، بينما ارتفعت إيثريوم بنسبة ٨,٣٨٪ ويتم تداولها عند ١٦٣٣ دولارًا.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات المصدر: تريدينغ فيو

تخطط شركة مايكروستراتيجي لاستخبارات الأعمال لعقد اجتماع يوم ٤ فبراير مع ١٤٠٠ شركة عامة سيناقش الرئيس التنفيذي مايكل سايلور خلاله كيف يمكن للشركات دمج بيتكوين في استراتيجية الشركة.

تمت معالجة المخاوف من أن عمليات الشراء المؤسسية الكبيرة ومحافظ الحيتان مؤخرًا تؤدي إلى مركزية بيتكوين من قبل المحلل السلسلة ويلي وو، الذي أظهر أن "المالكين الصغار والمتوسطين يتحكمون فيما يقرب من ٤٠٪" من العرض المتاح و "يستمر التوزيع في التحسن."

الأسواق التقليدية تتلقى دفعة من الأسهم التقنية

شهد اليوم أيضًا استمرارًا للزخم الصعودي في الأسواق التقليدية حيث ساعد مزيج من أرباح الشركات الإيجابية والتطورات المتعلقة بالتحفيز الاقتصادي من إدارة بايدن على تحسين المعنويات العامة داخل السوق.

قد يجتمع المسؤولون الأمريكيون في أقرب وقت يوم ٤ فبراير لمناقشة التأثير المتزايد لمجموعات الاستثمار في وسائل التواصل الاجتماعي على الأسواق المالية. ومن المتوقع أن تتمحور المناقشة حول التطور الأخير لمجموعة r/Wallstreetbets واستخدام منصات مثل روبنهود وريديت للتلاعب بالأسواق.

تمكن مؤشرا إس وبي ٥٠٠ وداو من الارتداد من الضغط الهبوطي المبكر لينهيا اليوم صعوديًا بنسبة ٠,١٠٪ و ٠,١١٪ بينما تعرض مؤشر ناسداك لموجة بيع متأخرة أدت إلى إنهاء سلبي قليلًا بنسبة ٠,٠٢٪. ساعدت أسهم التكنولوجيا العملاقة مثل GOOGL، التي أغلقت على ارتفاع بلغ ٧,٢٨٪، في دفع الأسواق للأعلى حتى جرس الإغلاق.

توكنات التمويل اللامركزي تستمر في التفوق في الأداء على أصول العملات المشفرة الأخرى

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

سلطت التطورات المتعلقة بمنع شركات الوساطة الوصول إلى بعض الأصول الضوء الساطع على إيجابيات التمويل اللامركزي. وقد استفادت توكنات التمويل اللامركزي من هذا الاهتمام، جنبًا إلى جنب مع الاختراق القوي من إيثريوم.

ساعد الاهتمام الإضافي في تعزيز آيف وسوشي سواب (SUSHI) إلى أعلى مستويات جديدة على الإطلاق عند ٣٤٥ دولارًا و ١٤,٨٤ دولارًا، بينما شهدت UMA ارتفاعًا في سعرها بنسبة ٥٩٪ إلى أعلى مستوى في ٢٠٢١ عند ٢١,٥٦ دولارًا.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,١١ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٦١,٦٪.