فري تون ستندمج مع دون نتورك في صفقة اندماج واستحواذ لامركزية

تام شمس - الأربعاء 3 فبراير 2021 09:56 مساءً - استحوذت فري تون، وهي شبكة بلوكتشين يحركها المجتمع تعمل على تعزيز الحكم الذاتي اللامركزي وحرية التعبير، على دون نتورك من خلال آلية دمج مجتمعية تمت الموافقة عليها مؤخرًا من كلا المعسكرين.

وقد تمت الموافقة على اقتراح شراكة مجتمع دون المعدّل الذي تم تقديمه في يناير يوم الثلاثاء، مما جعل اندماج فري تون يقترب خطوة واحدة من النجاح. حيث قالت دون نتورك، وهي منصة لامركزية للتطبيقات الموزعة، إن الدمج سيعزز كلا المجتمعين ويدعم التبني العالمي للحوكمة اللامركزية.

كما قال بن سندرلاند، مدير مجتمع دون نتورك:

"تتمثل رؤيتنا في إنشاء أول اندماج واكتساب لامركزي حقيقي لنظام بلوكتشين الإيكولوجي. من خلال قيمنا المشتركة، نشعر أن دمج مجتمع دون نتورك في مجتمع فري تون سيحقق فوائد كبيرة لكلا الطرفين، وصناعة بلوكتشين الأوسع."

فوفقًا لسندرلاند، يوفر الاندماج لفري تون العديد من المزايا، بما في ذلك مجتمع ذو خبرة، ونقل جميع وسائل التواصل الاجتماعي إلى حسابات فري تون، وحوالي ٣٠ ألف حساب وعقود ذكية، والوصول إلى أوريجين لابز، وهو ذراع بحثي جديد يمكنه المساهمة في تطوير فري تون.

كذلك قال فابريس لو فيسانت، رئيس دون نتورك والرئيس التنفيذي لشركة أوريجين لابز، لكوينتيليغراف:

"يعتبر الدمج بين دون وفري تون حدثًا رائعًا لكلا مجتمعينا. وأنا أرى بالفعل تبادل العديد من أعضائنا، وأنا أتطلع إلى المزيد، حيث أن كلتا التقنيتين متكاملتان للغاية. من خلال هذا الدمج، نساهم جميعًا معًا في تسريع الريادة التقنية لفري تون في السوق".

بموجب الاقتراح، ستخصص فري تون مبلغًا متفقًا عليه من تون كريستال - وهو الأصل الأصلي لفري تون بلوكتشين - إلى دون نتورك. سيقرر أعضاء مجتمع دون نتورك إذا ما كانوا يريدون استبدال التوكنات الخاصة بهم بتون كريستال.

من المتوقع أن تستغرق عملية الدمج - التي تتكون من التحقق من صحة الاقتراح، وتطوير البنية التحتية للمبادلة وفترة المبادلة الفعلية - ما يقرب من ستة أشهر وتكلف ٩ ملايين تون كريستال، وهو ما يعادل القيمة السوقية لدون نتورك. سيتم تمويل الاندماج من خلال مسابقات على شبكة فري تون، وفقًا لسندرلاند.

تقدر قيمة واحد تون كريستال حاليًا بحوالي ٠,٤٠ دولار، وفقًا لكوين ماركت كاب، بينما يتم تداول توكن DUN الأصلي لدون نتورك بأقل من ٠,٠٢ دولار. وقد ارتفعت كلتا العملات المشفرة بشكل حاد يوم الثلاثاء، ربما بالتزامن مع تطورات الاندماج.