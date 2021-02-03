كاش آب من سكوير يوقف شراء أسهم إيه إم سي و نوكيا لفترة وجيزة

تام شمس - الأربعاء 3 فبراير 2021 02:44 صباحاً - قام تطبيق كاش آب، وهو تطبيق المدفوعات عبر الهاتف المحمول المتوافق مع بيتكوين من شركة سكوير للخدمات المالية الأمريكية، بتقييد عمليات شراء بعض الأسهم المتصلة بشعارات وول ستريت لأكثر من أربع ساعات اليوم.

ووفقًا لإعلان من كاش آب، أوقف وسيط المقاصة التابع له، أكسوس، قدرة التطبيق على إكمال عمليات شراء الأسهم لشركة غيم ستوب و إيه إم سي إنترتينمنت ونوكيا وكوس كوربوريشن - على الأقل أربعة من الأسهم التي دفعها المستثمرون الأفراد على صفحة ريديت الفرعية r/Wallstreetbets في معركتهم ضد قصور صناديق التحوط. ومع ذلك، غرد التطبيق لاحقًا أن الوسيط أعاد التداول إلى إيه إم سي ونوكيا.

قال كاش آب في البداية إنه لا يوافق "بقوة" على إجراءات أكسوس وأضاف أنه سيحاول السماح للمستخدمين بشراء جميع الأسهم المتأثرة "في أقرب وقت ممكن". لم تذكر المنصة أي تغيير في حالة تداول أسهم شركة غيم ستوب وكوس كوربوريشن، لكن سعر GME انخفض إلى أقل من ١٠٠ دولار لأول مرة في أسبوع، حيث وصل إلى ٩٩,٥٠ دولارًا في وقت كتابة المقالة.

وعلى الرغم من أنه يبدو أن تطبيق كاش آب كان يحاول إبعاد نفسه عن أي مزاعم محتملة عن التلاعب بالسوق في أعقاب عمليات البيع على المكشوف لغيم ستوب، إلا أن القيود المفروضة على عمليات الشراء كانت مماثلة لتلك التي فرضتها تطبيقات التداول الأخرى الأسبوع الماضي.

حيث أعلنت روبنهود يوم الخميس أنها أوقفت شراء أسهم غيم ستوب وغيرها بعد ارتفاع العديد من الأسهم. ومنذ ذلك الحين، قام تطبيق التداول بتخفيض هذه القيود، لكن مستخدميه ما زالوا مقيدين بشراء سهم GME واحد اعتبارًا من أمس.

يبدو أن الكثير على وسائل التواصل الاجتماعي يلومون اللوم على تقييد التداول على أكسوس بدلًا من كاش آب، لكنهم ما زالوا يعبرون عن إحباطهم بعد أوجه التشابه مع روبنهود.

حيث قال مستخدم تويتر Phoenix Williams: "شكرًا لكم على الشفافية". "روبنهود كان في نفس الوضع لكنهم اختاروا الكذب."

قام جاك دورسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سكوير، بتغريد رسالة إلى متابعيه البالغ عددهم ٥,٢ ملايين متابع ردًا على قيود التداول، ويخبر المستخدمين بشكل أساسي بالاحتفاظ بأصولهم وسط الفوضى في السوق.