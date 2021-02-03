بعد إعلان بروتوكول بالانسر الإصدار الثاني، توليد العائدات لا يزال قيد التطوير

تام شمس - الأربعاء 3 فبراير 2021 12:50 صباحاً - أعلن صانع السوق الآلي "بالانسر" اليوم عن إصدار ثانٍ متوقع على نطاق واسع من بروتوكول البورصة اللامركزية، والذي يضم مجموعة من الترقيات التي تركز على "الأمن والمرونة وكفاءة رأس المال وكفاءة الغاز" - ولكن يُترك مولّدوا العائدات يتساءلون عن تفاصيل تعدين السيولة المهم للغاية الذي لا يزال قيد التطوير.

حيث كتب المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بالانسر، فرناندو مارتينيلي، في منشور مدونة أن "التغيير المعماري الرئيسي بين بالانسر الإصدار الأول وبالانسر الإصدار الثاني هو الانتقال إلى خزينة واحدة تحتفظ بجميع الأصول المضافة بواسطة جميع مجموعات بالانسر وتديرها".

وستعني هذه البنية أنه سيتم التعامل مع جميع الأصول من خلال خزينة مركزية واحدة، وهو تطوير سيؤدي بدوره إلى تحسين كفاءة الغاز عبر البروتوكول.

بالنسبة للمتداولين والمراجعين، فإن التحسينات في كفاءة أسعار الغاز ستكون موضع ترحيب خاص. ارتفعت أسعار الغاز إلى مستويات الستراتوسفير مؤخرًا، وأدى الازدحام العديد من المشاريع في التمويل اللامركزي والألعاب إلى التفكير في حلول توسع من الطبقة الثانية.

ومع ذلك، فقد أعرب العديد من المراقبين عن حماسهم بشأن التخصيص المعزز في بالانسر الإصدار الثاني.

يمكن القول إن بالانسر هو بالفعل الأكثر قابلية للتخصيص من صانعي السوق الآليين الرئيسيين، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء مجمعاتهم الخاصة بهياكل الرسوم المتغيرة وأوزان التجميع. سيسمح الإصدار الثاني للمستخدمين بتعيين انحناء حمامات السباحة الخاصة بهم، والتي يمكن أن تمكن منتجات جديدة وكفاءة أكبر بعد التقدم في فهم انحناء المسبح.

بروتوكول جديد، مزرعة جديدة

في حين يتم تربيع ترقيات البروتوكول وتحت المراجعة، فإن تفاصيل معلمات الزراعة الخاصة بالإصدار الثاني بعيدة كل البعد عن كونها ثابتة.

فبعد فترة وجيزة من إعلان الإصدار الثاني، دعا مايك ماكدونالد، أحد مؤسسي شركة بالانسر ورئيس قسم التكنولوجيا، المستخدمين إلى "مشاركة الأفكار" بشأن معلمات تعدين السيولة الإصدار الثاني (أو توليد العائدات).

حيث كتب ماكدونالد إن "فريق بالانسر لم يقرأ هذا حتى لأن هدفنا هو البدء في إجراء المزيد من المناقشات علنًا لجلب أعضاء المجتمع أيضًا في هذه العملية".

ستركز أهداف برنامج تعدين السيولة الجديد على المرونة الكافية لتوفير مجمعات "التوكنات" ورسوم التداول التي ستجلبها بسرعة، مع ضمان الاستدامة والبساطة أيضًا، على عكس تركيز الإصدار الأول على الأصول.

كما كتب ماكدونالد أيضًا أن التحسينات التي أُدخلت على برنامج تعدين السيولة والحوافز المجتمعية التي يوفرها كلاهما جزء من رؤية طويلة الأجل للحوكمة اللامركزية بالكامل.

"الهدف هو الحصول على أوسع توزيع ممكن عبر المستخدمين والوقت من أجل تحقيق ملكية لامركزية وبالتالي إدارة البروتوكول."

تسلق المخططات

جاءت الإعلانات كنعمة لسعر توكن حوكمة بالانسر بروتوكول (BAL) الخاص بالمنصة، والذي ارتفع بنسبة ٢٠٪ تقريبًا اليوم و ١٣٥٪ في الشهر، وفقًا لكوين غيكو - وهو من أعلى ١٠ توكنات صاعدة في كلا الإطارين الزمنيين. ومن المقرر حاليًا إجراء الإطلاق وإصدار معايير تعدين السيولة الجديدة في مارس.

في حين أن التنافس بين سوشي سواب ويونيسواب كان يتصدر عناوين الأخبار مؤخرًا، فإن ميزات بالانسر الإصدار الثاني وبرنامج تعدين السيولة المعاد تجهيزه قد يجعل صانع السوق الآلي سباقًا لثلاثة أحصنة.

فقد تم تصنيف جميع البروتوكولات الثلاثة حاليًا من بين أفضل ١٠ بروتوكولات من حيث القيمة الإجمالية المقفلة، حيث تبلغ قيمة بالانسر أقل قليلًا من مليار دولار بينما تتقدم سوشي سواب ويونيسواب بمبلغ ٢,٥ و٣,٢٥ مليارات دولار على التوالي.