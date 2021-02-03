أحجام البورصات اللامركزية ترتفع فوق ٥٠ مليار دولار في يناير بقيادة يونيسواب

تام شمس - الأربعاء 3 فبراير 2021 12:50 صباحاً - برز التمويل اللامركزي (DeFi) كواحد من القوى الدافعة لنمو قطاع العملات المشفرة، كما أنه يرسخ نفسه كمكون أساسي يقود التبني الواسع للعملات المشفرة

يشير تقرير حديث من ديلفي ديجيتال إلى أنه كانت هناك زيادة بنسبة ٤٤٠٪ في "القيمة السوقية المتداولة لبروتوكولات البورصات اللامركزية الرائدة على مدار الثلاثين يومًا الماضية"، مما أدى أيضًا إلى "ارتفاع حجم التداول الذي يسهلونه معهم."

القيمة السوقية المتداولة لبروتوكولات البورصات اللامركزية. المصدر: ديلفي ديجيتال

سجل حجم البورصات اللامركزية في يناير ٢٠٢٠ أعلى مستوى جديد على الإطلاق لمجموع إجمالي يتجاوز ٥٥ مليار دولار، أي أكثر من ضعف الارتفاع السابق البالغ ٢٦ مليار دولار في سبتمبر ٢٠٢٠.تسيطر يونيسواب حاليًا على المجال، بإجمالي حجم تداول بلغ ٢٩,٥ مليار دولار في يناير، وهو ما يمثل ٤٥٪ من حجم التداول من قبل جميع البورصات اللامركزية، في حين أن منافسه، سوشي سواب، يمثل ٢٢٪ من إجمالي الحجم، مع ١٢,٢ مليار دولار.

حجم التداول الشهري على البورصات اللامركزية. المصدر: ديلفي ديجيتال

وصلت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) على منصات البورصات اللامركزية أيضًا إلى أعلى قيمة جديدة على الإطلاق بلغت ٩,٩٤٨ مليارات دولار اعتبارًا يوم ٢ فبراير، وتشكل ٣٦٪ من إجمالي ٢٧,٧٨٥ مليار دولار مقفلة على جميع المنصات المرتبطة بالتمويل اللامركزي

تتصدر يونيسواب مرة أخرى جميع البورصات اللامركزية من حيث القيمة المقفلة، مع ٣,١٨ مليارات دولار مقفلة على البروتوكول، بينما جاءت منظمة كيرف المستقلة اللامركزية في المرتبة الثانية مع ٢,٩٧ مليار دولار، تليها سوشي سواب، التي بلغت قيمتها ٢,٣٤ مليار دولار.

إجمالي القيمة المقفلة في البورصات اللامركزية. المصدر: ديفاي بالس

كما تمت مناقشته بواسطة ديلفي ديجيتال، فإن كلا من بروتوكولي يونيسواب وسوشي سواب لهما هياكل رسوم مدمجة تتيح لحاملي الرموز فرصة مشاركة UNI أو SUSHI وكسب المكافآت.

تساعد مثل هذه الحوافز على تعزيز نمو البورصات والتمويل اللامركزي بشكل عام حيث تتطلع البروتوكولات اللامركزية إلى المطالبة بالمزيد من حصة السوق المتاحة من البورصات المركزية.