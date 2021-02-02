سعر إيثريوم يصل إلى أعلى مستوى له عند ١٥٠٠ دولار أمريكي على الإطلاق مع ارتفاع خيارات إيثريوم والتمويل اللامركزي

تام شمس - الثلاثاء 2 فبراير 2021 11:55 مساءً - حقق سعر إيثريوم (ETH)، وهي العملة المشفرة الأصلية لشبكة إيثريوم بلوكتشين، أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ١٥٠٠ دولار اليوم. تشير البيانات إلى أن سوق خيارات إيثريوم أظهر نشاط مكالمة مهيمنًا وقد يكون هذا عاملًا أساسيًا في الارتفاع إلى مستوى مرتفع جديد.

عبر البورصات الرئيسية، تجاوز سعر إيثريوم مستوى ١٥٠٠ دولار، بعد أن أظهر سوق الخيارات نشاط استدعاء مهيمن.في سوق الخيارات، هناك نوعان من العقود: الطلبات والاتفاقات. الطلبات هي أوامر بيع والاتفاقات هي أوامر شراء. عندما يكون هناك المزيد من الاتفاقات في السوق، فهذا يعني أن سوق الخيارات صاعد.

مخطط إيثريوم مقابل الدولار لمدة ١٥ دقيقة (باينانس). المصدر: تريدينغ فيو.كوم

سيطرت الاتفاقات على سوق الخيارات قبل الارتفاع

قبل الارتفاع إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق، قال المحللون في لايفيتاس، وهي منصة لتحليل البيانات، إن ٨٠٪ من حجم إيثريوم في ديربيت قد هيمنت عليه الاتفاقات.

بناءً على اتجاه الحجم هذا، توقع المحللون أن تشهد إيثريوم ارتفاعًا كبيرًا. حيث قالوا:

"تمت إعادة تعيين مؤشر تقلب #إيثريوم على مدى شهر إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في أوائل يناير بينما يستقر السعر بالقرب من أعلى مستوى. ٨٠٪ من حجم @DeribitExchange اليوم تهيمن عليه الاتفاقات، وهذا يبدو وكأنه على وشك الظهور."

في غضون ساعات، تجاوز إيثريوم ١٥٠٠ دولار، مسجلًا أعلى مستوى جديد على الإطلاق للمرة الثانية في شهر.

كانت إيثريوم تغازل أعلى مستوى له على الإطلاق طوال الأسبوع الماضي ولكن في كل مرة يقترب من المقاومة رفض السعر لأقرب دعم أساسي.

حقيقة أن السعر لم يشهد تراجعًا عميقًا بعد إعادة اختبار أعلى مستوى قياسي سابق يعني أن المقاومة كانت تضعف. وبالتالي، في إعادة الاختبار الرابع، تم اختراق مستوى المقاومة.

حسبما قال الرئيس التنفيذي لشركة ثري أروز كابيتال، سو زو، كان زخم إيثر قويًا لدرجة أنه إذا باع المستثمر بيتكوين واشترى إيثريوم عند ذروة ٤١٠٠٠ دولار، لكان المستثمر قد حقق أكثر من البيع للدولار الأمريكي. وأوضح قائلًا:

"إنها فكرة مجنونة، لكنكم كنتم ستجنون المزيد من بيع بيتكوين إلى زوج إيثريوم مقابل الدولار أكثر من زوج بيتكوين مقابل الدولار عند مستوى ٤١ ألف دولار المحلي."

إذن ما التالي بالنسبة إلى إيثريوم؟

يقول المتداولون أنه إذا أغلقت شمعة إيثريوم اليومية فوق ١٤٤٠ دولارًا أمريكيًا، فسيؤدي ذلك إلى ترسيخ الاتجاه الصعودي. حيث قال متداول باسم مستعار معروف باسم "Trader Koz:

"إن الإغلاق اليومي فوق ١٤٤٠ دولارًا يؤكد الانخفاض، في رأيي. وما زال هناك وقت حتى يتم رفض ذلك، لذا أحاول تأجيل الاحتفال الكامل حتى وقت لاحق".

شارك الباحثون في إنتو ذا بلوك نفس الشعور. بعد أن حطمت إيثريوم ١٥٠٠ دولار لأول مرة في التاريخ، قال الباحثون إن النشاط على السلسلة عاد إلى أرقام يناير ٢٠١٨.