ستيلر تصبح موطنًا جديدًا لعملة USDC مع بدء التكامل

تام شمس - الثلاثاء 2 فبراير 2021 11:55 مساءً - أعلنت مؤسسة تطوير ستيلر يوم الثلاثاء عن بدء التكامل المتوقع مع عملة USDC. ويمكن للمستخدمين الآن التعامل مع USDC على بلوكشين ستيلر.

تم الإعلان عن التكامل مع ثاني أكبر عملة مستقرة في البداية في أكتوبر ٢٠٢٠، وذلك حسبما أفاد كوينتيليغراف في ذلك الوقت. ومنذ ذلك الحين، ضاعفت العملة المستقرة إجمالي المعروض منها ليقترب من ٦ مليارات دولار، مقابل ٢,٧ مليار دولار في أكتوبر ٢٠٢٠.

يتم استخدام USDC بشكل أساسي في إيثريوم، حيث يتم العثور على كامل إمداداتها تقريبًا. كانت ألغوراند هي ثاني بلوكتشين لاستضافة USDC، لكنها شهدت اعتمادًا بطيئًا حتى الآن. يتم تداول ما يزيد قليلًا عن ١١ مليون دولار حاليًا في ألغوراند، ارتفاعًا من ٣,٥ ملايين دولار في أكتوبر ٢٠٢٠.

تأمل مؤسسة تطوير ستيلر أن يؤدي USDC إلى موجة من اعتماد المدفوعات عبر الحدود من أجل بلوكتشين. سجل المشروع نموًا بنسبة ١٠٤٪ على أساس سنوي للمدفوعات على الشبكة. يأتي تكامل USDC بدعم من واجهات برمجة تطبيقات سيركل، والتي تسمح للشركات بقبول المدفوعات بسهولة وإصدار مدفوعات قابلة للبرمجة وتنفيذ إجراءات مالية أخرى. من خلال الحصول على حساب في سيركل، يمكن للشركات أيضًا مبادلة العملة المستقرة بين سلاسل بلوكتشين المختلفة دون أي تكلفة بفضل برنامج الموزعين المعتمدين من سلاسل سيركل المتعددة.

كانت ستيلر تفتقر في وقتٍ سابق إلى الدعم من مزودي العملات المستقرة الرئيسيين، مما جعل من الصعب تحقيق مهمتها المتمثلة في كونها طبقة تسوية قيمة عبر الحدود. يقال إن عددًا من شركات أنظمة ستيلر البيئية بصدد تنفيذ USDC في منتجاتها. وهي متاحة حاليًا في بورصة ستيلر اللامركزية، على الرغم من أنه من غير الواضح إذا ما كانت البورصات الأخرى تخطط لدعم الأصل الجديد.

يمكن أن تقدم ستيلر بديلًا لأولئك الذين يرغبون في التعامل في USDC. قامت شركة سيركل بوضع USDC كدولار رقمي منظم بالكامل، على أمل أن يبدأ في استبدال بعض القضبان المالية في الولايات المتحدة. نظرًا للازدحام على حوامل إيثريوم بلوكتشين، يمكن أن تصبح ستيلر شبكة قيمة لموازنة الحمل بطريقة مماثلة لوجود تيثر المهم على ترون. ومع ذلك، يبقى أن نرى إذا ما كان USDC على ستيلر سيكون له اعتماد أفضل من ألغوراند.