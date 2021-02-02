عضوٌ بمجلس الشيوخ يطلق مجموعة ابتكار مالي لتثقيف المشرعين حول العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 2 فبراير 2021 06:48 صباحاً - كشفت السيناتور سينثيا لوميس، وهي أول عضو في مجلس الشيوخ في تاريخ الولايات المتحدة تمتلك بيتكوين، عن خطط لإطلاق مجموعة الابتكار المالي لتثقيف زملائها في مجلس الشيوخ حول العملات المشفرة والأصول الرقمية.

وقد أعلنت لوميس، التي ظهرت في بودكاست أنتوني بومبليانو يوم ٢ فبراير، عن عزمها على إنشاء المجموعة، قائلة:

"نأمل في استخدامها كنقطة انطلاق لتثقيف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وموظفيهم حول بيتكوين على وجه التحديد، ولكن حول الفرص الأخرى للعملات المشفرة والابتكار المالي و بلوكتشين."

كذلك صرحت لوميس أن المجموعة ستعمل أولًا على محاربة الرواية الخاطئة حول استخدام الأصول الرقمية والعملات المشفرة في غسيل الأموال، مشيرةً إلى أن الأبحاث التي أجرتها شركة تشيناليسيس للتحليل الجنائي تشير إلى أن "الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة أصغر من النشاط الإجرامي بالنقد".

وأشارت لوميس أيضًا إلى أنها تحدثت مؤخرًا مع وزيرة الخزانة جانيت يلين - التي تسببت تعليقاتها الأخيرة بشأن استخدام العملات المشفرة في التمويل غير المشروع في مخاوف بشأن حملة تنظيمية قادمة يتردد صداها في جميع أنحاء مجال العملات المشفرة.

تسعى لوميس إلى تهدئة المخاوف بشأن يلين، واصفةً وزيرة الخزانة بأنها ذات "عقل متفتح" بشأن العملات المشفرة. ومع ذلك، قالت السيناتور: "سيستغرق الأمر الكثير من العمل للوصول إلى حيث يمكننا إجراء حوار مفتوح خالٍ من فوضى رؤية رد الفعل المفاجئ على القلق من أن جميع العملات المشفرة تخضع لنشاط إجرامي."

"يجب أن تترك لوائح العملات المشفرة مجالًا للابتكار."

اشترت السيناتور لوميس بيتكوين خلال عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤، ومنذ ذلك الحين تروّج لفائدة بيتكوين كمخزن للقيمة. حيث شبهت بيتكوين بالصندوق الاستئماني الدائم للمعادن الذي أشرفت عليه أثناء عملها كأمين صندوق لولاية وايومنغ خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

حيث قالت: "لقد عملتُ كأمينة خزانة الولاية في وايومنغ خلال الجزء الأول من القرن الحادي والعشرين، لذلك كنت أبحث دائمًا عن مخزن للقيمة. لدينا في وايومنغ صناديق دائمة تعتمد على استخراج المعادن والنفط والغاز من الأرض. فنحن نأخذ ضريبة إنهاء [...] من المعادن ونستثمرها في صندوق دائم".

"إن مفهوم هذا الصندوق الاستئماني الدائم للمعادن هو أنه عندما تختفي المعادن، سيظل لدينا إيرادات متبقية لأننا استثمرنا العائدات واستمررنا في استثمارها في تخصيص أصول متنوعة [...] وقد ذكّرتني بيتكوين بصندوق معدننا الدائم."

واختتمت لوميس بقولها: "لن يتم تعدين سوى ٢١ مليون بيتكوين، ولأنها مورد محدود، أرى أنها مخزن جيد جدًا للقيمة".