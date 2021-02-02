الرئيس التنفيذي لشركة كريبتو كوانت يقول إن تدفقات بيتكوين الخارجة من كوين بيز هي "إشارة صعودية"

تام شمس - الثلاثاء 2 فبراير 2021 04:35 صباحاً - تدفقات بيتكوين (BTC) الأخيرة من كوين بيز تذكرنا بأيام "إثبات المفاتيح" ويمكن أن تكون علامة على مستقبل صعودي، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة كريبتو كوانت "كي يونغ جو".

حيث تُظهر البيانات من شركة تحليل العملات المشفرة أنه تم سحب أكثر من ١٥٢٠٠ بيتكوين، بقيمة تزيد حاليًا عن ٥١٥ مليون دولار، من كوين بيز يوم ٣١ يناير.

تدفقات بيتكوين من كوين بيز. المصدر: كريبتو كوانت

وفقًا لكي يونغ جو، فإن عمليات السحب "ذهبت إلى محافظ الحفظ التي لا تحتوي إلا على معاملات جارية"، وكانت على الأرجح "صفقة خارج البورصة من مستثمرين مؤسسيين" استنادًا إلى عدة معرّفات.

وأشار أيضًا إلى حقيقة أن تقسيم محفظة تحتوي على ١٥٠٠٠ بيتكوين إلى محافظ تحتوي على ١٠٠٠-٥٠٠٠ بيتكوين يزيد من تكاليف الأمان. علاوة على ذلك، تتم معظم التحويلات الداخلية بمبالغ مقربة، مثل ١٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ بيتكوين، بينما تضمن هذا التحويل مجموعات فردية من ١٢٦٥ و٢٣٩١ و١٩٥٧ بيتكوين.

فيما يتعلق بالسبب في أن تدفقات كوين بيز الخارجة هي علامة صعودية لأفضل عملة مشفرة، فقد تم ربط كي يونغ جي بتغريدة سابقة من ١٨ ديسمبر والتي تنص على أنه "إذا نقلت كوين بيز كمية كبيرة من عملات بيتكوين إلى محافظ باردة أخرى، فهذا يشير إلى صفقات مباشرة خارج البورصة" وهي معاملات غير متعلقة بالبورصات.

وأوضح قائلًا:

"نظرًا لأن السعر يتم تحديده في النهاية في البورصات، فإن حجم المعاملات الضخمة غير المتعلقة بالبورصات يعتبر بمثابة إشارة صعودية. وتشمل هذه المعاملات الصفقات خارج البورصة".

مخطط زوج بيتكوين مقابل USDT على مدى ٤ ساعات المصدر: تريدينغ فيو

يساعد التدفق البطيء للمؤسسات في قطاع العملات المشفرة على زيادة شرعية قطاع العملات المشفرة ككل ويبدو أنه يوفر مستوى معينًا من الدعم لسعر بيتكوين حيث يستمر الإمداد المتاح مقفلًا في محافظ الحفظ الباردة .

بينما كانت وسائل الإعلام تشير إلى انخفاض سعر بيتكوين من ٤٢٠٠٠ دولار إلى أقل من ٣٠٠٠٠ دولار كإشارة على أن فقاعة بيتكوين قد ظهرت مرة أخرى، فإن شراء ٤٠٠٠ بيتكوين يوم ١ فبراير يشير إلى أن المؤسسات قد نظرت إلى هذا على أنه فرصة لشراء الانخفاض والاستفادة الكاملة من فرصة الشراء هذه.

يساعد التدفق البطيء للمؤسسات في قطاع العملات المشفرة على زيادة شرعية قطاع العملات المشفرة ككل ويبدو أنه يوفر مستوى معينًا من الدعم لسعر بيتكوين حيث يستمر الإمداد المتاح مقفلًا في محافظ الحفظ الباردة .

بينما كانت وسائل الإعلام تشير إلى انخفاض سعر بيتكوين من ٤٢٠٠٠ دولار إلى أقل من ٣٠٠٠٠ دولار كإشارة على أن فقاعة بيتكوين قد ظهرت مرة أخرى، فإن شراء ٤٠٠٠ بيتكوين يوم ١ فبراير يشير إلى أن المؤسسات قد نظرت إلى هذا على أنه فرصة لشراء الانخفاض والاستفادة الكاملة من فرصة الشراء هذه.