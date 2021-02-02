سعر بيتكوين يتأرجح على الجانبين، والفضة تصل إلى أعلى مستوى لها خلال ٧ سنوات مع توقف ارتفاع ريبل

تام شمس - الثلاثاء 2 فبراير 2021 02:42 صباحاً - قضى سعر بيتكوين (BTC) اليوم في التداول في نطاق ضيق بين ٣٢٠٠٠ دولار و ٣٤٠٠٠ دولار. وفي وقت كتابة هذه المقالة، يتم تثبيت الأصل الرقمي أسفل مقاومة خط الاتجاه التنازلي ويتم تلبية كل محاولة للعبور فوقه عن طريق البيع.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو زيادة في الأسعار بنسبة ٤,١٤٪ لأفضل عملة مشفرة، والتي يتم تداولها حاليًا عند ٣٣٨٤٠ دولارًا.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

في ضوء حركة السعر الجانبية، اكتشف كي يونغ جو، الرئيس التنفيذي لشركة تحليل العملات المشفرة كريبتو كوانت، مؤشرًا صعوديًا محتملًا قد يشير إلى اختراق سعر بيتكوين في المستقبل القريب.

ووفقًا لجو، تم سحب أكثر من ١٥٠٠٠ بيتكوين مؤخرًا من كوين بيز برو مع التدفقات الخارجة "إلى محافظ الحفظ التي تحتوي فقط على معاملات جارية"، مما يشير إلى أن عمليات الشراء كانت على الأرجح "صفقات مباشرة خارج البورصة من مستثمرين مؤسسيين". اتبعت الارتفاعات تدفقات مماثلة في الماضي، ويرى جو أن هذا بمثابة علامة على أن بيتكوين "ستحمي مستوى ٣٣٠٠٠ دولار على المدى القصير".

لا تزال الأسواق المالية تتعامل مع السلوكيات الغريبة لمجموعة r/Wallstreetbets، والتي توسعت في قطاع العملات المشفرة عبر r/Satoshistreetbets وساعدت في بدء الاندفعات الأخيرة في سعر دوجكوين (DOGE) والآن XRP.

فبعد ارتفاعها بنسبة ١٤٧٪ ليتم تداولها عند ٠,٧٦ دولار خلال الليل، تم تصحيح سعر XRP بنسبة ٤٧٪ وتحاول العملة البديلة حاليًا استعادة مستوى ٠,٤٠ دولار.

في أخبارٍ أخرى، انضمت بورصة العملات المشفرة كراكن إلى غرايسكيل إنفستمنتس في جهودها لمقاومة قاعدة المحفظة المستضافة ذاتيًا من شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية وقانون الاستقرار للحكومة الأمريكية.

تعهدت البورصة بمبلغ ١٠٠٠٠٠ دولار لكوين سنتر، وهي مجموعة مناصرة للعملات المشفرة ومقرها واشنطن العاصمة والتي ينصب تركيزها على تثقيف المنظمين حول الأصول الرقمية مع تعزيز حقوق مستخدمي العملات المشفرة.

الفضة ترتفع بعد أن تستهدف r/Wallstreetbets البائعين على المكشوف

شهدت الأسواق التقليدية زيادات في معظم القطاعات، وقد ساعد هذا على تعويض بعض الخسائر من ٢٩ يناير. استفاد كل من إس وبي ٥٠٠ وداو وناسداك من حركة السعر الإيجابية يوم ١ فبراير وأغلقت اليوم مرتفعة ١,٦١٪ و٠,٧٦٪ و٢,٥٪ على التوالي.

المخطط الشهري لآي شيرز سيلفر تراست. المصدر: تريدينغ فيو

حسبما تم الإعلان خلال عطلة نهاية الأسبوع، حوّل أعضاء مجموعة الاستثمار r/Wallstreetbets تركيزهم إلى سوق المعادن الثمينة ودفعوا العقود الآجلة للفضة فوق ٣٠ دولارًا، وهو أعلى مستوى سعر له منذ ٢٠١٣.

ومنذ ذلك الحين، هدأ السوق قليلًا، ويتم تداول SLV حاليًا عند ٢٩,٠٧ دولارًا.

البورصات اللامركزية تحتل مركز الصدارة

تستمر التوكنات المرتبطة بالتمويل اللامركزي في الأداء الجيد مع احتدام المعركة بين يونيسواب وسوشي سواب، حيث يشهد أكبر اثنين من البورصتا اللامركزية زيادة في حجم التداول جنبًا إلى جنب مع ارتفاع حاد في سعر التوكنات الأصلية.

وقد ارتفع كلا التوكنين إلى أعلى مستوياته الجديدة في عام ٢٠٢١. حيث ارتفع سعر UNI بنسبة ١٧٪ ويتم تداوله عند ٢٠,٤٤ دولارًا أمريكيًا بينما ارتفع سعر SUSHI بنسبة ٢٨٪ ويتم تداوله بسعر ١٢,٧٣ دولارًا أمريكيًا.

سعر UNI مقابل سعر SUSHI. المصدر: تريدينغ فيو

كانت باينانس كوين (BNB) هي أفضل عملة ضمن أعلى ١٠ عملات أداءً خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث ارتفعت حاليًا بنسبة ١٢,٩١٪ ويتم تداولها بسعر ٤٩,٥١ دولارًا. وفي الوقت نفسه، ارتفعت منصة التمويل اللامركزي، فلامينغو (FLM) القائمة على نيو، بنسبة ٣٨,١٩٪ ويتم تداولها عند ٠,٣٠٥ دولار، مدعومة بالتصويت المستمر على الحوكمة من قبل حاملي التوكنات.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن حوالي ١ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٦٢,٥٪.