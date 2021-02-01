البورصة اليابانية كوين تشك تخطط لإدراج توكنات المشجعين بواسطة تشيليز وسوسيوس

تام شمس - الاثنين 1 فبراير 2021 09:56 مساءً - أبرمت بورصة العملات المشفرة اليابانية كوين تشك شراكة مع كبار صانعي توكنات المشجعين العالميين، تشيليز وسوسيوس، وذلك وفقًا لما أفاد به كوينتيليغراف اليابان.

وكجزء من الشراكة الجديدة، ستدرج كوين تشك توكنات المشجعين من تشيليز وسوسيوس على سوق كوين تشك للتوكنات غير القابلة للاستبدال، وذلك حسبما أعلنت الشركة يوم الاثنين.

كانت كوين تشك قد أعلنت في الأصل أنها تفكر في إطلاق منصة للتوكنات غير القابلة للاستبدال في أغسطس ٢٠٢٠. ووفقًا للإعلان الأخير، قامت منصة كوين تشك بالفعل بإدراج العديد من التوكنات غير القابلة للاستبدال لخمس ألعاب شهيرة واكتسبت عرضًا لأكثر من ٢,٢ مليون مستخدم.

حيث قال المدير التنفيذي لكوين تشك كينسوك أمو إن الشراكة الجديدة مع تشيليز تهدف إلى توفير المزيد من الفرص لعشاق الرياضة المحليين. حيث قال آمو: "ستتاح للمستخدمين اليابانيين فرصة التعرف على تشيليز والاقتراب من بعض أكبر المنظمات الرياضية في العالم من خلال شراء التوكنات غير القابلة للاستبدال على سوسيوس في سوق التوكنات غير القابلة للاستبدال التابع لكوين تشك".

كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة سوسيوس وتشيليز "ألكسندر دريفوس إلى أن الشراكة ستسمح للمستخدمين اليابانيين بامتلاك أصول مرتبطة ببعض أكبر الأندية في العالم مثل بارشلونة ويوفنتوس. وأضح أن التعاون الجديد يتماشى مع التوسع العالمي لشركة تشيليز وسوسيوس والتوكنات غير القابلة للاستبدال في عام ٢٠٢١، مضيفًا:

"نحن نركز حقًا على التوكنات غير القابلة للاستبدال في عام ٢٠٢١ ولدينا القدرة على إطلاقها مع كل واحد من شركائنا. كذلك سنسعى أيضًا لمنحهم فائدة معينة - على سبيل المثال فرصة استرداد المكافآت المرتبطة بالنادي المعين".

تعد تشيليز وسوسيوس منصات صناعية رئيسية معروفة بإطلاق توكنات المشجعين مع أندية كرة القدم العالمية الشهيرة مثل بارشلوة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان. وقد أدرجت الشركات توكنات المشجعين الخاصة بهم في البورصات العالمية الكبرى بما في ذلك أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، باينانس. حيث أنتجت تشيليز وسوسيوس ٣٠ مليون دولار للأندية والشركاء على مستوى العالم على مدار الاثني عشر سشهرًا الماضية.