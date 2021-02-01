أكسي إنفينيتي تتجنب رسوم غاز إيثريوم مع بدء تشغيل شبكة رونين الجانبية

تام شمس - الاثنين 1 فبراير 2021 08:55 مساءً - أعلنت لعبة بلوكتشين "أكسي إنفينيتي" المستوحاة من لعبة البوكيمون عن إطلاق سلسلة إيثريوم الجانبية التي روجت لها منذ فترة طويلة، والتي تُسمى "رونين".

قام المطور سكا مافيس بتطوير السلسلة الجانبية لتخفيف ضغط ازدحام شبكة إيثريوم ورسوم الغاز على اللاعبين.

نما مجتمع أكسي بشكل كبير خلال العام الماضي، ووصف سكاي مافيس العمل على شبكة إيثريوم الرئيسية بأنه "يشبه إلى حدٍ ما التدريب داخل غرفة الوقت الزائدية"؛ إشارة إلى عالم دراغون بول الشهير.

أدى انفجار التمويل اللامركزي (DeFi)، في العام الماضي إلى كفاح سلسلة إيثريوم بلوكتشين للتوسع، مما تسبب في تأخير المعاملات ورسوم الغاز الباهظة. في حين أن الانتقال إلى إيثريوم ٢.٠ وإثبات الحصة قد اتخذ خطوة كبيرة إلى الأمام في ديسمبر، فإن الفوائد النهائية التي سيحققها هذا التوسع لا تزال بعيدة المنال.

وستشهد المرحلة الأولى من الترحيل نقل الأراضي والعناصر إلى رونين، ولتحفيز ذلك، سيحصل المتبنون الأوائل على قطعة أرض محدودة، R٠N١N-٢١. تم بالفعل تمكين عمليات سحب وإيداع إيثريوم (ETH).

يحتاج المستخدمون إلى تثبيت امتداد متصفح رونين جديد لمتصفح كروم/فايرفوكس، والذي تم تصميمه للعمل جنبًا إلى جنب مع ميتاماسك. تم التخطيط لدعم أجهزة المحافظ خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ستستمر المرحلة الثانية من الترحيل بآليات التكديس والمطالبة بالتوكنات وعقود التربية التي يتم نسخها على السلسلة الجانبية. أخيرًا، سيتم ترحيل المحاور نفسها إلى السلسلة الجديدة.