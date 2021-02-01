ارتفاع دوجكوين بنسبة ٨٥٪ يُظهر أن وول ستريت بيتس لم تنته بعد مع DOGE

تام شمس - الاثنين 1 فبراير 2021 06:48 صباحاً - بعد أن اكتسبت الأضواء بسبب ضخ ٩٨٠٪ يوم ٢٨ يناير، دخلت دوجكوين (DOGE) لفترة وجيزة في الترتيب ١٠ من حيث القيمة السوقية لأول مرة منذ عام ٢٠١٥. بمجرد أن فقدت المضخة الضخمة الزخم وجني المتداولون الأرباح بسرعة، بدا أن المستثمرون سيتجاوزون العملة المشفرة القائمة على الميم ويجدون شيئًا آخر للاستثمار فيه.

بدأت المضخة في البداية عندما منعت البورصات المتداولون الأفراد من شراء المزيد من أسهم غيم ستوب وإيه إم سي يوم ٢٨ يناير. وبدعم من مجموعة مناقشة ريديت r/Wallstreetbets، حوّل جيش المستثمرين انتباههم إلى الفضة ومجموعة مختارة من العملات المشفرة "الرخيصة".

في ٢٨ يناير، سأل مستخدم تويتر "WSB Chairman"، "هل وصلت دوجكوين من قبل إلى ١ دولار؟" لمتابعيه البالغ عددهم ٧٥٠ متابع. كان ذلك كافيًا لإطلاق موجة الاندفاع الهائلة، على الرغم من عدم وجود تحديثات أو تطورات في البروتوكول لدى دوجكوين منذ عام ٢٠١٥.

مخطط دوجكوين مقابل الدولار على مدى ساعة. المصدر: تريدينغ فيو

يشبه ارتداد ٦٨٪ الذي أعقب الذروة عند ٠,٠٨٧ دولار الانخفاض الحاد لعملة بيتكوين (BTC) بعد انهيار ديسمبر ٢٠١٧، باستثناء هذه المرة، بدلًا من ٥٠ يومًا، استغرق الأمر ٢٤ ساعة فقط.

وقد عبّر العديد من المؤثرين وقنوات البث على وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الشراء عند الارتفاع، وهو مؤشر على انتهاء جنون المضاربة اللحظي. بعد قضاء معظم يومي ٣٠ يناير و٣١ يناير حول ٠,٠٣ دولار، تمكنت DOGE من الدخول في موجة ضخ أخرى بنسبة ٨٠٪ في أقل من ثلاث ساعات.

ويكاد يكون من المستحيل العثور على الدافع الدقيق لتلك الأحداث، حيث توجد شبكات اجتماعية متعددة، بما في ذلك مجموعات تيليغرام الخاصة وتطبيقات التداول.

لدى ريديت r/SatoshiStreetBets حاليًا ٢١٣٠٠٠ مستخدم نشط وبعد ارتفاع DOGE، صعد منشور للميم بواسطة المستخدم Woke_AF_Populist بسرعة إلى قائمتها الأكثر تصويتًا.

مجموعة ريديت الفرعية للعملات المشفرة من وول ستريت بيتس. المصدر: ريديت

يبدو أن هناك دعمًا لا نهاية له من قاعدة معجبي دوجكوين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي ومؤسس تسلا "إيلون ماسك". ومن المؤكد أن عدم وجود حالة استخدام ملموسة للعملة القائمة على الميم يثير التساؤل عما إذا كان أعضاء r/WallStreetBets سيقفزون من الأسواق التقليدية ويتبنون الروح غير المنظمة بشكل عام لقطاع العملات المشفرة.

سعر دوجكوين مقابل متوسط ​​حجم التغريدات خلال ٣٠ يومًا. المصدر: ذا تاي

بغض النظر عن النتيجة، من الآن فصاعدًا، سيصبح قياس النشاط الاجتماعي معيارًا بدلًا من أي مؤشر بديل.

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