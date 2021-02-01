صفحة ريديت الفرعية لبيتكوين تصل إلى مليوني مشترك عقب جدل غيم ستوب

تام شمس - الاثنين 1 فبراير 2021 04:38 صباحاً - اجتاز أحد أكثر مجتمعات بيتكوين شهرة عبر الإنترنت مليوني مشترك في موجة نشاط يوم الجمعة، ويُزعم أنه بسبب اهتمام وسائل الإعلام على مجموعة ريديت الفرعية r/Wallstreetbets.

ووفقًا لموقع متريكس فور ريديت للتحليلات، فإن صفحة ريديت الفرعية r/Bitcoin لديها ٢١٨٤٩٤١ مشتركًا في وقت كتابة المقالة، مما يجعلها تحتل المرتبة ١٧٨ من بين أكثر من ١٠٠٠٠٠ صفحة نشطة. وصلت صفحة ريديت الفرعية لبيتكوين (BTC) إلى ٢ مليون مشترك يوم الجمعة، بعد أكثر من ١٨ شهرًا من وصولها إلى مليون مشترك.

وعلى الرغم من أن الكثير من النمو في صفحة ريديت الفرعية بعد موجة الارتفاع الصعودية لعام ٢٠١٧ كان تدريجيًا، فقد انتشر الاهتمام بصفحة r/Bitcoin الأسبوع الماضي، مع أكثر من ٢٠٠٠٠٠ حساب مشترك في الصفحة بين ٢٦ يناير و٣٠ يناير، من ١٩٨٢٦٨١ إلى ٢١٨٤٩٤١.

نمو المشتركين في صفحة r/Bitcoin. المصدر: متريكس فور ريديت

ربما تم جذب العديد من المشتركين الجدد إلى صفحة ريديت الفرعية بعد أن أبلغت وسائل الإعلام الرئيسية عن المستثمرين الأفراد من r/Wallstreetbets ضد كبار متداولي وول ستريت الذين يبيعون أسهم غيم ستوب على المكشوف في قصة ديفيد وجولياث المالية. بالإضافة إلى كونها مغطاة بخرق مثل وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز، فإن القصة - ومزاعم التلاعب بالسوق من جانب صناديق التحوط والوسطاء - جذبت انتباه المشرعين الأمريكيين وظهرت بشكل بارز في فقرة من عرض ساترداي نايت لايف يوم أمس.

تم إنشاء مجموعة ريديت الفرعية r/Bitcoin في سبتمبر ٢٠١٠، بعد عامين من إصدار المستند التعريفي التمهيدي لبيتكوين. ومنذ ذلك الوقت، كان تأثيره على مجال العملات المشفرة لا يُحصى، حيث قدم الأخبار والشائعات والميمات والكوميديا ​​للمبتدئين في المجال والمحتفظين بعملات بيتكوين على حد سواء.