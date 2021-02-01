صندوق التحوط وراء بيع غيم ستوب على المكشوف يعلن عن خسارة ٥٣٪ في يناير

تام شمس - الاثنين 1 فبراير 2021 04:38 صباحاً - بدأت ملفين كابيتال عام ٢٠٢١ بأصول بقيمة ١٢,٥ مليار دولار قبل أن يتسبب المستثمرون الأفراد من ريديت في خسارة الشركة المليارات في صفقات بيع غيم ستوب على المكشوف.

ووفقًا لتقرير وول ستريت جورنال، يمتلك صندوق التحوط ما يزيد قليلًا عن ٨ مليارات دولار من الأصول في نهاية يناير، بما في ذلك استثمار بقيمة ٢,٧٥ مليار دولار من سيتادل وبوينت٧٢ أسيت مانجمنت في وقتٍ سابق من هذا الشهر. وهذا يمثل خسارة بنسبة ٥٣٪، وفقًا لأشخاص مطلعين على الشركة.

في التقرير، يدعي أحد العملاء أن ملفين قد "تخلصت من المخاطر بشكل كبير" في محفظته الاستثمارية في أعقاب الجدل المتعلق بالبيع على المكشوف لأسهم غيم ستوب. حيث قال أشخاص مطلعون على صندوق التحوط إن ملفين أعادت هيكلة محفظتها لتحسين قدرته على الخروج من الأوراق المالية بسهولة. وبحسب ما ورد، أغلقت شركة التحوط، وكذلك سيترون كابيتال - وهي شركة أخرى متورطة في عمليات البيع القصيرة - صفقاتها في غيم ستوب الأسبوع الماضي.

يواجه العديد من اللاعبين الرئيسيين المشاركين في ضغوط غيم ستوب القصيرة غضبًا على الإنترنت بعد أن قامت روبنهود - وهي منصة لها علاقات مالية مع ملفين - بتقييد تداول أسهم غيم ستوب في منتصف ارتفاع الأسعار. ويبدو أن المستثمرين الأفراد الذين تم قطعهم عن الأدوات المالية الممنوحة لصناديق التحوط الرئيسية أثار مزاعم بالتلاعب في السوق.

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الجمعة أنها "ستراجع عن كثب الإجراءات التي تتخذها الكيانات الخاضعة للتنظيم"، على ما يبدو، فيما يتعلق بالوضع المحيط بسيتادل وملفين وروبنهود وربما المستثمرين الأفراد من مجموعة ريدديت الفرعية r/WallStreetBets. بالإضافة إلى ذلك، تواجه روبنهود قضيتين قضائيتين جماعيتين في المحاكم الفيدرالية في إلينوي ونيويورك.

كان سعر سهم غيم ستوب ٣٢٥ دولارًا عند إغلاق الأسواق يوم الجمعة، بعد أن ارتفع بنسبة ٦٧٪ في الأربع وعشرين ساعة الماضية.