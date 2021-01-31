الرئيس التنفيذي لشركة كاشا: الحكومة الهندية تتطلع إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات الاحتيال على العملات الرقمية من خلال حظرٍ مقترح

تام شمس - الأحد 31 يناير 2021 09:55 مساءً - يعتقد كومار غوراف، المؤسس والرئيس التنفيذي لبورصة كاشا، أن جهود الحكومة الهندية الأخيرة لتنظيم العملات الرقمية هي محاولة لمنع الأنشطة غير المشروعة في الصناعة وليس حظر العملات المشفرة تمامًا.

فوفقًا لنشرة صادرة عن البرلمان الهندي يوم الجمعة، ستنظر الهيئة الحاكمة في مشروع قانون يهدف إلى "حظر جميع العملات المشفرة الخاصة" مع إنشاء إطار تنظيمي للروبية الرقمية صادر عن بنك الاحتياطي الهندي (RBI). وقد أعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي أنه "يستكشف إمكانية" وجود عملة رقمية. ومع ذلك، ينص مشروع القانون أيضًا على أنه سيسمح "ببعض الاستثناءات للترويج للتكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة واستخداماتها".

في بيان من غوراف تمت مشاركته مع كوينتيليغراف، قال الرئيس التنفيذي لشركة كاشا إنه "لا توجد وسيلة لأي حكومة" لحظر العملات المشفرة نظرًا لطبيعتها كنظام عالمي لا مركزي. ومع ذلك، لم يكن متأكدًا مما يشير إليه البرلمان الهندي بمصطلح "العملات المشفرة الخاصة".

حيث قال غوراف: "يمكنهم بالتأكيد حظر الاستخدام المشروع للعملات المشفرة، الأمر الذي سيجعل من الصعب على الشخص العادي الذي لا يفهمها أن يشارك فيها". "ومع ذلك، ما نفهمه هو أن الحكومة الهندية تحاول اتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات الاحتيال التي يتم تشغيلها باسم بيتكوين."

وأضاف قائلًا:

"نحن على يقين من أن الحكومة ستضع لوائح وسياسات من شأنها أن تضع السيطرة على عمليات الاحتيال وتسمح للابتكار في الصناعة [...] بالنمو والازدهار."

تتمتع حكومة الهند بعلاقة معقدة مع العملات المشفرة. فقد ألغت المحكمة العليا في البلاد بشكل فعال الحظر الشامل على العملات المشفرة الذي فرضه بنك الاحتياطي الهندي على أعمال العملات المشفرة لمدة عامين تقريبًا. وعلى الرغم من أن البرلمان الهندي لم يتخذ إلى حد كبير موقفًا حازمًا بشأن تنظيم العملة الرقمية منذ ذلك الوقت، إلا أن التقارير الصادرة في أغسطس أشارت إلى أن مجلس الإدارة كان يعمل على حظر العملات الرقمية.

يتم النظر في التشريع المقترح، قانون العملات المشفرة وتنظيم قانون العملة الرقمية الرسمية، في راجيا سابها - مجلس الشيوخ في البرلمان الهندي - كجزء من جلسة الميزانية. يسيطر حزب بهاراتيا جاناتا من التحالف الوطني الديموقراطي حاليًا على مجلسي البرلمان المكون من مجلسين في البلاد.