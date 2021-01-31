رئيس التكنولوجيا في بيتفينكس: بيتكوين "تصعد" مع تطور ملحمة غيم ستوب

تام شمس - الأحد 31 يناير 2021 08:42 مساءً - ألقى الارتفاع المفاجئ في الأسهم مثل غيم ستوب (GME) ضوءًا إيجابيًا على بيتكوين (BTC)، حيث يتطلع المزيد من المستثمرين الأفراد إلى "تجاوز" الوضع المالي الراهن، وفقًا لما ذكره باولو أردوينو، رئيس التكنولوجيا في بيتفينكس.

وقد بلغ سعر بيتكوين ذروته شمالًا عند ٣٨٥٠٠ دولار يوم الجمعة، في الوقت نفسه الذي أنهت فيه الأسهم الأمريكية أسوأ أسبوع تداول لها منذ أكتوبر. كان الاختلاف بين بيتكوين والأسهم ناتجًا جزئيًا عن ضغط قصير هائل للمستثمرين المؤسسيين من قبل مجموعة ريديت تسمى r/WallStreetBets. وقد تمحور جنون شراء ريديت حول غيم ستوب، وهي سلسلة متاجر التجزئة لألعاب الفيديو والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

كما أضاف إيلون ماسك، وهو أغنى رجل في العالم، رمز بيتكوين إلى صفحته على تويتر، مما قد يشير إلى دعمه الجديد للعملة الرقمية.

ويعتقد باولو أردوينو أن ملحمة غيم ستوب ليست سوى بداية لثورة جماعية ضد الوضع المالي الراهن وأن بيتكوين ستستفيد بشكل كبير من هذه الرواية.

حيث قال أردوينو لكوينتيليغراف: "لقد ارتفعت عملة بيتكوين مرة أخرى مع احتلال قضية غيم ستوب مركز الصدارة". "نظرًا لأن المدافعين عن المستثمرين لأفراد يتعارضون مع الهيكل والممارسات الحالية للأسواق المالية، من المهم ملاحظة أن الكثير من العمل الذي يتم إنجازه في مجال بلوكتشين قد استوحى من هذه الحواجز."

وواصل قائلًا:

"لطالما كانت إزالة العقبات التي تعترض الأشخاص العاديين الذين يعملون يوميًا والذين يبنون ويبحثون عن فرص لتنمية الثروة جزءًا من روح العملات المشفرة."

تعرض جمهور التجزئة لضربة كبيرة الأسبوع الماضي بعد أن علقت روبنهود - وهي منصة تداول يفترض أنها تمكن المستثمرين الصغار - تداول GME والأسهم الأخرى بسبب مخاوف من التقلب الشديد. وقد تم رفع دعوى جماعية ضد روبنهود بعد ذلك بوقت قصير.

أردوينو ليس الوحيد الذي يعتقد أن بيتكوين ستستفيد من ضغط GME القصير. إذ يعتقد أنتوني سكاراموتشي، مؤسس صندوق التحوط سكاي بريدج كابيتل الذي تبلغ قيمته مليار دولار، أن GME هي "دليل أكثر على فكرة أن بيتكوين ستنجح".

وفي الوقت نفسه، وصف مايك نوفوغراتز، من شركة غالاكسي ديجيتال، عملية صهر GME بأنها "تأييد عملاق للتمويل اللامركزي"، والذي يمثل واحدة من أكبر حالات الاستخدام لتقنية بلوكتشين.