مؤسس فورتنايت يقول إن تكنولوجيا التوكنات غير القابلة للاستبدال "لها مستقبل"، لكنها حاليًا "فوضى مضاربة"

تام شمس - الأحد 31 يناير 2021 09:55 صباحاً - قال تيم سويني، المؤسس المشارك للاستوديو وراء ألعاب مثل هيتمان وغيم أوف وور وفورتنايت ذات الشعبية الكبيرة في تغريدة اليوم أن تكنولوجيا التوكنات غير القابل للاستبدال (NFT) و" الكون الفوقي أو Metaverse'' الذي قد تتيحه يومًا ما "لها مستقبل"، ولكن نظرًا لعوامل مثل تكاليف المعاملات و "الفوضى الجامحة والمضاربة" التي تشكل الكثير من العملات الرقمية اليوم، قد يكون حلم "عالم رقمي حيوي ومستمر" بعيد المنال.

أدلى سويني بتعليقاته ردًا على مدونة بعنوان "Into The Void: Where Crypto Meets The Metaverse (إلى الفراغ: حيث تلتقي العملات المشفرة بالكون الفوقي)". "Into The Void" هو مقال مترامي الأطراف يتعمق في تاريخ الاتصال الرقمي والاقتصادات داخل اللعبة، وقد كتبه الشريك في شركة ديلفي ديجيتال للاستشارات والأبحاث والاستثمار، بيرس كيكس، وهو يجادل في النهاية بأن الكون الفوقي المستند إلى بلوكتشين لن يكون سهل التحسين مقارنةً بالتجارب الافتراضية السابقة، ولكنه سيمثل بدلًا من ذلك بداية حقبة بشرية جديدة:

"في العقود القادمة، ستبدأ حقبة جديدة من الوجود الافتراضي في تحديد معلمنا العظيم التالي كجنس متصل بالشبكة."

وفي مجموعة ردود قصيرة على تغريدة، أشاد سويني بمنشور المدونة وأقر بأن تقنية بلوكتشين والتوكنات غير القبلة لاستبدال هي "المسار الأكثر منطقية" نحو ظهور كون فوقي بالكامل، لكنه أشار أيضًا إلى أن هذه التطورات قد تكون بعيدة المنال وأنه يجب على المستثمرين توخي الحذر فيما يتعلق بأموالهم:

وقال كيكس في بيان لكوينتيليغراف: "إنه لأمر مثير للغاية أن نرى اعترافًا بإمكانيات هذه التقنيات من تيم، وهو بلا شك الرائد في التغيير داخل صناعة الألعاب وخارجها". "[...] كل شيء تقريبًا في الوقت الحالي ليس جاهزًا بعد لمواجهة المستهلك العادي. والعقبة ليست فقط قابلية التوسع، فلا تزال هناك احتكاكات كبيرة لواجهات المستخدم في جميع المجالات".

"قد تكون مضاربة إلى حدٍ كبير في الوقت الحالي، ولكن بالنسبة للراغبين في المشاركة، فهذا وقت مثير للغاية حيث يبحث السوق عن نماذج أعمال وحوافز قابلة للتطبيق وقابلة للتطوير. عندما يتعلق الأمر بالتصورات السائدة للعملات المشفرة، يبدو أن الأجواء تتغير تدريجيًا".

دوامات المضاربة

سويني ليس رائد الأعمال الوحيد الشهير الذي يبدي رأيه حول التوكنات غير القابلة للاستبدال في الأسابيع الأخيرة. فقد أصدر مارك كوبان يوم الاثنين سلسلة من ١٠ إصدارات محدودة من التوكنات غير القالة للاستبدال لرسوم متحركة لنفسه وهو يرقص. وقد بيعت جميعها في غضون ساعات، وحدد المحققون على السلسلة محفظتين مرتبطتين بكوبان تحتويان على عشرات العملات المشفرة الصغيرة، بالإضافة إلى مقتنيات مهمة في مشاريع التمويل اللامركزي مثل آيف وسوشي سواب - وكلها أعطت مصداقية لبيان كوبان السابق بأنه يحب "تجربة هذه الأشياء".

بعد فترة وجيزة من الانخفاض، قال كوبان في مقابلة تلفزيونية إن أسعار التوكنات غير القابلة للاستبدال "مبالغ فيها" بسبب انخفاض أسعار الفائدة، مما يشير إلى أن اهتمامه في التوكنات غير القابلة للاستبدال قد يكون استكشافيًا بحتًا.

لدى كل من كوبان وسويني سبب وجيه للتساؤل عن التقييمات المرتفعة للسماء التي تنتشر في المجال حاليًا. ففي نهاية الأسبوع الماضي، تم بيع CryptoPunk نادر مقابل ٦٠٥ إيثريوم، أو أكثر من ٧٥٠٠٠٠ دولار في وقت البيع، ويتم ذكر اقتباسات من جامعي العملات البارزين في الأخبار المسائية.

ومع ذلك، كما هو الحال في كثير من الأحيان في تطوير العملات المشفرة، فإنه يستمر على قدم وساق بغض النظر عما إذا كانت هناك فقاعة أم لا، وقد يكون الكون الفوقي الذي يدعم بلوكتشين أقرب مما يدركه حتى هؤلاء المؤسسون والمستثمرون.