سعر ريبل يرتفع بنسبة ٨٦٪ بعد أن قال جناح العملات المشفرة في وول ستريت بيتس 'فلندفعها للأعلى'

تام شمس - الأحد 31 يناير 2021 09:55 صباحاً - شهد سعر ريبل اختراقًا قويًا بنسبة ٨٦٪ في ساعات التداول الأولى يوم ٣٠ يناير، حيث أصبحت العملة المشفرة في المرتبة الرابعة من حيث القيمة السوقية هي العملة الجديدة التي تم التركيز عليها في مجموعة r/Satoshistreetbets التي تركز على العملات المشفرة والمنبثقة من مجموعة r/Wallstreetbets.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن ريبل ارتفعت من ٠,٢٨ دولار إلى ذروتها عند ٠,٥١ دولار قبل أن يؤدي بيع الأرباح إلى عودة السعر إلى ٠,٤١ دولار.

مخطط ريبل مقابل الدولار على مدى ١٥ دقيقة. المصدر: تريدينغ فيو

يبدو أن تصرفات الأسبوع الماضي التي شهدت قيام r/Wallstreetbets بدفع سعر غيم ستوب وإيه إم سي ودوجكوين (DOGE)، قد انتقلت في عطلة نهاية الأسبوع حيث شهدت ستيلر (XLM) أيضًا ارتفاع أسعارها جنبًا إلى جنب مع ريبل.

بعد الارتفاع بأكثر من ٨٠٠٪، انخفض سعر DOGE الآن بنسبة ٧١٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٠,٠٧٨ دولار يوم ٢٩ يناير. تُظهر البيانات من ذا تاي أيضًا أن الارتفاع في سعر ريبل تزامن مع قفزة كبيرة في حجم التغريدات.

سعر ريبل مقابل حجم التغريدات. المصدر: ذا تاي

تلقى ستيلر (XLM) أيضًا بعض الاهتمام من r/Satoshistreetbets، مما أدى إلى ارتفاع في الأسعار بنسبة ٦٤٪ يوم ٢٧ يناير والذي شهد وصول سعر XLM إلى ٠,٣٨ دولار قبل التصحيح إلى قيمته الحالية البالغة ٠,٣١٨ دولار.

المشاكل القانونية التي تواجهها ريبل قد تؤدي إلى تثبيط الصعود

في الأشهر القليلة الماضية، تضرر سعر ريبل بشدة بسبب دعوى قضائية رفعتها هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) ضد ريبل. وتدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الشركة تقدم عرضًا مستمرًا للأوراق المالية غير القانونية حيث لا تزال ريبل تبيع بشكل دوري توكنات ريبل من الخزانة.

قدمت ريبل مؤخرًا طلب قانون حرية المعلومات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات للحصول على مستندات تتعلق بمؤسسي إيثريوم.

وتطالب الشركة بمعرفة سبب عدم اعتبار إيثريوم (ETH) أوراقًا مالية، وقالت إن الهيئة الحكومية "اختارت اثنين من الفائزين بوضوح وتجاهلت صناعة متنامية وقوية أكبر بكثير من بيتكوين وإيثريوم."