فيزا تؤكد مجددًا على التزامها بمدفوعات العملات المشفرة والورقية

تام شمس - الأحد 31 يناير 2021 12:51 صباحاً - خلال مكالمة أرباح فيزا للربع الأول من يوم الخميس، كرس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي آل كيلي جزءًا من تعليقاته لإعادة التأكيد على التزام العملاق المالي بمدفوعات العملات المشفرة ومشروعاتها، بالإضافة إلى توضيح حول "كيف تفكر فيزا في العملات المشفرة بشكل عام والنهج الذي نتبعه".

كانت شركة الخدمات المالية التي تمتلك أصولًا تزيد عن ٧٢ مليار دولار اعتبارًا من عام ٢٠١٩، تسعى بقوة إلى دفع المدفوعات المشفرة مؤخرًا، بما في ذلك عن طريق الشراكات التي تتيح بطاقات الخصم المشفرة، واستثمار زاب، وهي شركة ناشئة لمدفوعات العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، اضطرت فيزا في وقتٍ سابق من هذا الشهر للتخلي عن صفقة استحواذ بقيمة ٥,٣ مليارات دولار على منصة المدفوعات بلايد لأسباب تتعلق بمكافحة الاحتكار.

توضح تعليقات يوم الخميس أن فيزا لا تزال لديها خطط طويلة الأجل في هذا القطاع، وأن الشركة تعتقد أنها في وضع ممتاز لمتابعة هذه الخطط. وفقًا لنسخة المكالمة، قال كيلي: "نعتقد أننا في وضع فريد للمساعدة في جعل العملات المشفرة أكثر أمانًا وفائدة وقابلة للتطبيق في عمليات الدفع"، وذلك بفضل حجم فيزا والتكامل وانتشار العلامة التجارية.

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قال كيلي إن فيزا تقوم بتجميع أصول بلوكتشين في فئتين: "العملات المشفرة التي تمثل أصولًا جديدة مثل بيتكوين" وتعمل كمخزن للقيمة، و"العملات المستقرة المدعومة مباشرةً بالعملات الورقية الحالية" والتي يتم استخدامها بشكل روتيني أكثر من أجل المدفوعات.

بالنسبة للعملات التي تعمل كمخزن للقيمة، قال كيلي إن فيزا ستعمل كقائد لمشاريع العملات الورقية:

"تتمثل استراتيجيتنا هنا في العمل مع المحافظ والبورصات لتمكين المستخدمين من شراء هذه العملات باستخدام بيانات اعتماد فيزا الخاصة بهم أو صرف الأموال من بيانات اعتماد فيزا الخاصة بنا لإجراء عملية شراء في أي من ٧٠ مليون تاجر حيث يتم قبول فيزا عالميًا."

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالعملات المستقرة، تتخذ فيزا موقفًا صعوديًا أكثر بكثير، واصفةً العملات المشفرة بأنها "ابتكار مدفوعات ناشئ يمكن أن تستخدمه في التجارة العالمية، مثل أي عملة ورقية أخرى"، وقالت إن شبكات بلوكتشين العامة يمكن اعتبارها أعمدة دفع مشابهة لشبكات RPT أو ACH.