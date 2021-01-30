المتداولون والمثرون يلعقون جراحهم بعد هبوط دوجكوين الحاد

تام شمس - السبت 30 يناير 2021 11:54 مساءً - بعد الاندفاع الذي سلط الضوء على قوة هوس الجماهير وسحر الميم، تراجعت دوجكوين بنسبة ٤٠٪ تقريبًا في تراجع من أعلى سعر ليوم الجمعة عند ٠,٠٦ دولار، منخفضةً إلى ٠,٠٣٣ دولار هذا الصباح.

وبالنسبة للمؤثرين ولاجئي وول ستريت بيتس الذين انضموا إلى موجة الارتفاع - وكثير منهم كان يأخذ أول جولة له على ما يُعرف بأنه مخطط متقلب - كان انعكاس حركة السعر مروعًا بشكل خاص.

بالأمس فقط، دخلت دوجكوين التاريخ لوصولها إل قائمة أفضل ١٠ عملات رقمية من حيث القيمة السوقية لأول مرة منذ عام ٢٠١٥. تم دفع العملة التي سميت على اسم ميم الكلب والتي بدأت كمزحة لتصل إلى ارتفاعات عالية على خلفية ارتفاع أحجام اتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي لتحطم الأرقام، وذلك وفقًا للتحليلات المقدمة من ذا تاي.

في حين ربط البعض ارتفاع الأسعار السريع بميمات إيلون ماسك والتفكير الجماعي الحتمي لأسواق العملات المشفرة القائمة على الزخم في كثير من الأحيان، قد يكون نجاح زوج دوجكوين مقابل الدولار متجذرًا أيضًا في المشاعر المناهضة للمؤسسة التي تنتشر عبر حشد المستثمرين الأفراد بعد أن قام تطبيق التداول الشهير روبنهود بتعطيل طلبات "الشراء" لأصول معينة.

أثار هذا الإجراء من روبنهود ووسطاء آخرين اتهامات غاضبة بالنفاق والتكهنات بأن صناديق التحوط كانت مفضلة على المستثمرين الصغار - وما هي أفضل طريقة لتسليط الضوء على نظام معطل من دفع عملة قائمة على مزحة إلى تقييم بمليارات الدولارات؟

ومع ذلك، بعد تقارير عن مشكلات الانسحاب في العديد من البورصات المركزية، شهدت دوجكوين انعكاسًا عنيفًا خلال الليل، مما دفع العديد من المشترين إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن أسفهم. بعد ساعات قليلة فقط من نشرها بأنها "استسلمت أخيرًا واشترت العملة القائمة على ميم الكلب"، أشارت مقدمة البودكاست والشخصية الإعلامية ميا خليفة إلى ندم المشترين:

لم تكن خليفة وحدها من يشعر بالألم. فقد شارك العديد من أصحاب قنوات البث المباشر والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في الموجة، وشهد متابعو البث الليلة الماضية تساؤل البعض عما إذا كانت "الأسلحة النووية" قد انفجرت:

ومع ذلك، لا يبدو أن رؤية قيمة DOGE تنخفض إلى النصف تقريبًا قد دفعت الكثير من المستثمرين إلى مشاريع أكثر جوهرية. #DogeToADollar هو حاليًا موضوع شائع على تويتر، ويدعي تدفق مستمر من المستخدمين مضاعفة عددهم.