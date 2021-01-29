كوين بيز تعود للعمل بعد بعض المشكلات

تام شمس - الجمعة 29 يناير 2021 09:55 مساءً - أبلغ مستخدمو كوين بيز مؤخرًا عن معاناتهم من صعوبات على المنصة. تمتلك كوين بيز ومنصة التداول الخاصة بها، كوين بيز برو، تاريخًا في مواجهة الانقطاعات وغيرها من المشكلات خلال أوقات الازدحام الشديد.

وعلى الرغم من أن المستخدمين أبلغوا عن مشاكل في وقت مبكر من هذا الصباح، فإن تحديث الحالة من كوين بيز يشير الآن إلى أن المنصة تعمل بشكل طبيعي مرة أخرى. حيث قال التحديث في الساعة ١٢:٣٣ مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة: "تم عمل نسخة احتياطية من جميع الخدمات". "ونحن نراقب أنظمتنا حاليًا".

كما غرد المؤسس المشارك لشركة مورغان كريك ديجيتال "أنتوني بومبليانو" في وقتٍ سابق صباح يوم الجمعة قائلًا: "لقد عطلت كوين بيز شراء وبيع بعض الأصول المشفرة". وقد نشر العديد من الأشخاص على تويتر صورًا لصعوباتهم عند محاولة شراء الدولار الأمريكي على كوين بيز.

كذلك أشار ريان بروديريك، شخصية العملات المشفرة على تويتر، إلى مشاكل في شراء بيتكوين عبر اليورو. وأضاف في تغريدة منفصلة:

"لتوضيح السياق، وضعت مجموعة كبيرة من حسابات تويتر #بيتكوين في معلومات حساباتهم. وإيلون ماسك هو الأكبر. الآن ارتفع زوج بيتكوين مقابل الدولار بنسبة ١٥٪ في آخر ٢٤ ساعة".

ظهرت أحاديث هامة في الأيام الأخيرة حول الدراما في الأسواق المالية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. حيث تمتعت أسهم غيم ستوب، تحت رمز GME، بارتفاع كبير في الأسعار، ويُزعم أنها مرتبطة بجهود مجموعة تجارية على وسائل التواصل الاجتماعي. كما علقت منصة التداول الشهيرة روبنهود مؤخرًا شراء عدد من الأصول، بما في ذلك GME.

غالبًا ما تعاني كوين بيز من تعطل المنصة والصعوبات الفنية. وقد حدثت حالات انقطاع متعددة في عام ٢٠٢٠، بما في ذلك أثناء تحركات أسعار بيتكوين الملحوظة في أبريل ومايو.