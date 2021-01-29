محافظ البنك المركزي الأيرلندي يقول إن مستثمري العملات المشفرة قد يخسرون كل أموالهم

تام شمس - الجمعة 29 يناير 2021 08:53 مساءً - نظرًا لأن سعر بيتكوين (BTC) يشهد ارتفاعًا حادًا، فقد أعرب محافظ البنك المركزي الأيرلندي عن مخاوفه بشأن استثمارات العملات المشفرة.

حيث حذر غابرييل مخلوف، وهو أيضًا عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، الجمهور من مخاطر الاستثمار بالعملات المشفرة على تلفزيون بلومبرغ يوم الجمعة. وقد أشار محافظ البنك المركزي على وجه التحديد إلى التحذير الأخير الصادر عن هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة يوم ١١ يناير:

"حسبما قالت سلطة المملكة المتحدة قبل بضعة أسابيع [...] إذا أراد الناس الاستثمار في بيتكوين، فعليهم أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم. وهذا رأيي بالتأكيد."

وفقًا لمخلوف، تعد حماية المستهلك الآن أهم مهمة للجهات التنظيمية المحلية حيث يفكر المستثمرون بوضوح في العملات المشفرة مثل بيتكوين كأصول للاستثمار. وعلى الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن حماية المستهلك، بدا مخلوف واثقًا من أن العملات المشفرة مثل بيتكوين لا تشكل تهديدًا للاستقرار المالي العالمي:

"أنا شخصيًا لست متأكدًا من سبب استثمار الأشخاص في هذه الأنواع من الأصول، لكنهم يرونها كأصول بشكل واضح، ويعتبرونها استثمارات. ويتمثل دورنا في التأكد من حماية المستهلكين. وأنا أرى أنه الدور الرئيسي، ولا أرى أي مشكلات تتعلق بالاستقرار المالي تنشأ في الوقت الحالي من بيتكوين نفسها. أنا قلق أكثر بشأن اتخاذ المستهلكين الخيارات الصحيحة".

اعترض بعض أعضاء مجتمع العملات المشفرة الرئيسيين على تصريحات مخلوف. حيث جادل المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة غالاكسي ديجيتال "مايك وفوغراتز" بأن استثمار بيتكوين غير المدعوم ليس محفوفًا بالمخاطر كما أشار المصرفي المركزي.

تعكس تصريحات مخلوف تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي دعت المنظمين العالميين يوم ١٣ يناير إلى تشديد القواعد الخاصة بالعملات المشفرة، واصفة بيتكوين بأنها "عمل مضحك".

في وقت كتابة المقالة، يتم تداول بيتكوين بسعر ٣٧٣٣٨ دولارًا، بزيادة حوالي ١٨٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.