هيئة الأوراق المالية والبورصات تبحث في طريقة تعامل روبنهود مع تداول غيم ستوب

تام شمس - الجمعة 29 يناير 2021 06:48 مساءً - تبحث هيئة الرقابة على الأوراق المالية الأمريكية في قضية روبنهود ومستخدمي ريديت.

ععلى الأقل بطريقة غير مباشرة، حيث أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات بيانًا مشتركًا يوم الجمعة أعربت فيه عن قلقها إزاء "التقلب الشديد في الأسعار لتداول بعض الأسهم خلال الأيام العديدة الماضية".

وعلى الرغم من أن الهيئة لم تستخدم الكلمات "غيم ستوب" أو "روبنهود" أو "ريديت"، فمن الواضح أن ما تتحدث عنه الهيئة هو الفوضى الأخيرة التي أحاطت بالثلاثة. حيث اجتذب الأمر بالفعل ضغوطًا تنظيمية كبيرة. ومع ذلك، حددت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن:

"الهيئة ستراجع عن كثب الإجراءات التي تتخذها الكيانات الخاضعة للتنظيم والتي قد تضر بالمستثمرين أو تمنع بشكل غير ملائم قدرتهم على تداول أوراق مالية معينة."

ومن الواضح أن روبنهود، التي كانت بالفعل موضوع رد فعل عنيف هائل من مستخدميها، هي المقصودة من هذا الإعلان. ليست هذه هي أول مرة تقوم فيها روبنهود بإغلاق التداول في GME والأسهم الأخرى؛ ومع ذلك، فمن المريب أن تقطع الشركة الشراء دون البيع.