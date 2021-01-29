روبنهود يعلّق عمليات الإيداع الفورية لعمليات شراء العملات المشفرة بسبب ارتفاع دوجكوين

تام شمس - الجمعة 29 يناير 2021 06:48 مساءً - قامت منصة تداول الأسهم والعملات المشفرة روبنهود بتعطيل الودائع الفورية مؤقتًا لعمليات شراء العملات المشفرة اعتبارًا من ٢٩ يناير، مستشهدة "بظروف السوق غير العادية".

ولا يزال المستخدمون قادرين على شراء العملات المشفرة باستخدام الأموال المستقرة التي تم إيداعها سابقًا، على الرغم من أن هذه الإيداعات قد تستغرق ما يصل إلى خمسة أيام عمل للتصفية.

حيث قال متحدث باسم روبنهود لقناة سي إن بي سي إن الشركة "ستواصل مراقبة ظروف السوق والتواصل مع عملائنا.

واجهت روبنهود انتقادات مؤخرًا لتعليقها التداول في عدد من الأسهم التقليدية، بما في ذلك غيم ستوب، والتي كانت مدعومة من قبل المستثمرين الأفراد على حساب صناديق التحوط في وول ستريت.

يأتي تعليق القوة الشرائية الفورية للعملات المشفرة من خلال تطبيق التداول في أعقاب نفس المجموعة من المستثمرين الأفراد، بقيادة مستخدمي ريديت من مجموعة ريديت الفرعية r/WallStreetBets ، مما أدى إلى زيادة دوجكوين (DOGE) إلى ٩٠٠٪.

وقد أدى ذلك إلى إعادة إدخال العملة المستندة إلى الميم إلى أعلى عشرة أصول رقمية من خلال القيمة السوقية لأول مرة منذ عام ٢٠١٥.

في هذه الأثناء، كانت بيتكوين (BTC) ترتفع أيضًا، حيث اكتسبت ٥٠٠٠ دولار في غضون دقائق، بعد أن قام إيلون ماسك بتغيير معلومات حسابه على تويتر لتتضمن ببساطة كلمة "#بيتكوين".