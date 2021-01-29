غوغل تتخلص من آلاف التعليقات السلبية عن روبنهود

تام شمس - الجمعة 29 يناير 2021 02:55 مساءً - يقال إن غوغل حذفت الآلاف من التقييمات السلبية لروبنهود على متجر غوغل بلاي بعد أن علقت المنصة تداول العديد من الأسهم المرتفعة مثل غيم ستوب، كما تدعي مصادر متعددة.

وقد أفاد المحلل المالي Mr. Whale يوم ٢٨ يناير أن غوغل أزالت ما يصل إلى ١٢٠ ألف تقييم سلبي عن روبنهود، مما رفع تقييم التطبيق من نجمة واحدة إلى حوالي أربع نجوم.

وبحسب ما ورد أكدت غوغل عمليات الإزالة الضخمة لموقع الأخبار التكنولوجي ذا فيرج، مدعيةً أن القرار تم اتخاذه بسبب انتهاكات سياسات متجر غوغل بلاي.

حيث قالت الشركة إن سياسات غوغل تحظر صراحةً التقييمات التي تهدف إلى التلاعب بتقييم التطبيق. وقد صرحت غوغل إن لديها نظامًا "يجمع بين الذكاء البشري وتعلم الآلة لاكتشاف وإنفاذ انتهاكات السياسة في التقييمات والتصنيفات". وأضافت الشركة أن الشركات نفسها ليس لديها القدرة على حذف التقييمات.في وقت كتابة المقالة، يحتوي تطبيق روبنهود على حوالي ١٧٧٠٠٠ تقييم على متجر غوغل بلاي، مع تصنيف ٤,٢ نجمة.

المصدر: متجر غوغل بلاي

في ٢٨ يناير، أوقف روبنهود تداول العديد من الأسهم المرتفعة بما في ذلك غيم ستوب وإيه إم سي إنترتينمنت، مما أثار غضبًا واسع النطاق في مجتمع التداول. فحسبما ورد، تم ضخ أسعار أسهم غيم ستوب بنشاط من خلال حركة مجموعة ريديت WallStreetBets التي ارتفعت ضد متداولي وول ستريت الذين يبيعون على المكشوف مثل ميلفين كابيتال.

وبغض النظر عن تعليق الأسهم الرائجة، ورد أيضًا أن روبنهود أوقف تداول دوجكوين (DOGE) في نفس اليوم. وذلك بعد ارتفاع نيزكي يُعتقد أيضًا أنه تم تنظيمه من خلال ريديت، حيث ارتفع سعر DOGE بنسبة ٩٠٠٪ خلال أقل من يومين اعتبارًا من ٢٩ يناير، وانضمت العملة إلى قائمة أفضل ١٠ عملات مشفرة لأول مرة منذ عام ٢٠١٥.