إيلون ماسك يضيف بيتكوين إلى معلوماته على تويتر مع ٤٣,٧ مليون متابع

تام شمس - الجمعة 29 يناير 2021 02:55 مساءً - عندما قام إيلون ماسك، وهو أغنى رجل في العالم، بتحديث معلومات حسابه على تويتر يوم ٢٩ يناير - حيث أضاف ببساطة كلمة "بيتكوين" - تبع ذلك زيادة شبه فورية بنسبة ١٣٪ في سعر بيتكوين (BTC) الفوري.

ويبدو أن معلومات حساب ماسك قد تم تحديثها صباح يوم الجمعة، وأعقبتها تغريدة مشفرة أشارت إلى حتمية ... شيء ما.

وقد لاحظ متابعي ماسك لبالغين ٤٣ مليون متابع التغريدة في الساعة ٨:٢٢ صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق. افترض البعض أن التغريدة كانت إشارة إلى ارتفاع أسعار دوجكوين (DOGE) الذي أشعله متداولو r/wallstreetbet كمتابعة للضغط القصير على سهم غيم ستوب (GME) الأخير. بينما افترض آخرون أن التغريدة كانت مرتبطة ببيتكوين.

وفي كلتا الحالتين، في الساعة ٨:٢٤ صباحًا، انطلقت عملة بيتكوين فجأة. وعلى مدار الثلاثين دقيقة التالية، زادت قيمة بيتكوين بنسبة ١٣,٩٪، حيث ارتفع سعر العملة من نقطة البداية البالغة ٣٢١٩٤ دولارًا، ثم بحلول الساعة ٩:٠٤ صباحًا، بلغت قيمة العملة ٣٦٦٧٠ دولارًا، وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب. بعد ذلك بوقت قصير، واصلت بيتكوين الصعود، لتصل في النهاية إلى ٣٧٤٢٠ دولارًا - وهو ما يمثل نموًا أكثر من ٢٠٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

في ديسمبر ٢٠٢٠، ارتفعت قيمة دوجكوين بنسبة ٢٥٪ بعد أن نشر ماسك ميم دوجكوين. كان ماسك قد نشر في وقت سابق ميمات دوجكوين متبوعة بعبارة "إنه أمر لا مفر منه"، مما قد يقدم دليلًا على طبيعة تغريدة الجمعة.

ماسك ليس حتى الملياردير الأول الذي أضاف كلمة بيتكوين إلى معلوماته على تويتر. فقد قام الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي، جاك دورسي، بالشيء نفسه في منتصف عام ٢٠٢٠. دورسي هو الرئيس التنفيذي لشركة سكوير، وهي شركة التكنولوجيا الملية المسؤولة عن كاش آب، والتي تقدم أيضًا خدمات لمستخدمي بيتكوين. وقد جاء ما يقرب من ٨٠٪ من إيرادات كاش آب من بيتكوين وحدها بحلول الربع الثالث من العام الماضي.