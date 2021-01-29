حيازات العملات المستقرة في بورصات العملات الرقمية تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق

تام شمس - الجمعة 29 يناير 2021 02:55 مساءً - وسط تجدد الحركة الصعودية في أسواق العملات المشفرة، تعمل العملات المستقرة مثل تيثر (USDT) على إغراق البورصات لتصل إلى مستوى تاريخي جديد من حيث التخصيص.

فوفقًا لمزود بيانات السوق "كريبتو كوانت"، سجلت حيازات العملات المستقرة في بورصات العملات المشفرة العالمية أعلى مستوى جديد على الإطلاق يوم ٢٨ يناير، متجاوزةً ٤,٧ مليارات دولار.

ويشكل هذا المبلغ جزءًا كبيرًا من إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة، والتي تقدر بحوالي ٣٥,٢ مليار دولار في وقت كتابة المقالة، وفقًا لبيانات من كوين غيكو. يتم الآن تقييم إجمالي حجم التداول لجميع العملات المستقرة بحوالي ١١١ مليار دولار، حيث تشكل تيثر (USDT) وحدها ١٠٣ مليارات دولار من هذه الأحجام.

المصدر: كريبتو كوانت

إلى جانب حيازات العملات المستقرة في بورصات العملات المشفرة التي وصلت إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق، يبدو أيضًا أن كمية معاملات العملات المستقرة المتدفقة إلى الداخل تتزايد في وقت كتابة المقالة. ففي ٢٨ يناير، بلغ عدد معاملات العملات المستقرة المتدفقة إلى ما يقرب من ٣٣٠٠٠ معاملة، ارتفاعًا من ٣٠ ألف معاملة يوم ٢٧ يناير.

وغالبًا ما يُنظر إلى تدفقات العملات المستقرة الهائلة على أنها حافز قصير الأجل لعملة بيتكوين، مما يشير إلى أن رأس المال الهامشي يعود إلى بيتكوين. على وجه التحديد، أصبحت العملات المستقرة المربوطة بالعملات الورقية مثل USDT أداة مفيدة بشكل متزايد للمتداولين لإجراء عمليات الإيداع في بورصات العملات المشفرة، مما يسمح لهم بسهولة شراء وبيع بيتكوين بملايين الدولارات. وعلى هذا النحو، قد يرتبط تزايد مخصصات العملات المستقرة في بورصات العملات الرقمية بزيادة القوة الشرائية.

حسبما ذُكر سابقًا من قبل كوينتيليغراف، كان بدء ارتفاع بيتكوين في أكتوبر ٢٠٢٠ مدفوعًا بتزايد تدفقات العملات المستقرة على البورصات.

وفي الوقت الحالي، هناك اتجاه تصاعدي ملحوظ في أسواق العملات المشفرة، حيث سجلت غالبية العملات العشرة الأولى من حيث القيمة السوقية نموًا كبيرًا مع عودة بيتكوين أعلى من ٣٢٠٠٠ دولار.