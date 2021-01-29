دوجكوين تدخل التصنيف ضمن أفضل ١٠ أصول عملات مشفرة لأول مرة منذ عام ٢٠١٥

تام شمس - الجمعة 29 يناير 2021 02:55 مساءً - لأول مرة منذ عام ٢٠١٥، تحتل دوجكوين مرة أخرى مركزًا ضمن قائمة أفضل عشرة أصول عملات مشفرة حسب القيمة السوقية.

ففي أقل من يومين، ارتفع سعر DOGE بنسبة ٩٠٠٪ من ٠,٠٠٧٨ دولار ليحقق أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٠,٠٧٨ دولار - وكسر أعلى مستوى سابق له وهو ٠,٠١٨٥ دولار بأكثر من أربع مرات.

نتيجةً لذلك، تُصنف عملة الميم حاليًا على أنها سابع أكبر أصول عملات مشفرة برأسمال سوقي يزيد عن ٩ مليارات، وتقع فوق تشين لينك وتحت كاردانو. تم تداول DOGE في آخر مرة مقابل ٠,٠٧٣ دولار في وقت كتابة هذه المقالة.

ويُعزى الارتفاع المفاجئ لدوجكوين إلى دفعة منظمة قام بها أعضاء مجموعة ريديت r/WallStreetBets - الذين تم اكتشاف قيامهم بتصميم الضغط القصير الأخير الذي أدى إلى إغلاق دولي لتداول أسهم شركة غيم ستوب لبيع ألعاب الفيديو بالتجزئة.

DOGE/USD chart since 2013: CoinGecko

مخطط زوج دوجكوين مقابل الدولار منذ ٢٠١٣: كوين غيكو

وسط الاندفاع المحموم، أفاد مجمع بيانات العملات المشفرة ذا تاي أن دوجكوين أصبحت موضوع ما يقرب من ٩٠ ألف تغريدة، لتصبح أول عملة بديلة تولد حجمًا أكبر على تويتر من بيتكوين.

تم تعزيز الارتفاع في الإشارات الاجتماعية لدوجكوين أيضًا من خلال تغريدة من الرئيس التنفيذي السابق لشركة دوجكوين الموصوف ذاتيًا، وهو الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك". تم التصويت على ماسك ليكون الرئيس التنفيذي الافتراضي الأكثر طلبًا لشركة دوجكوين في عام ٢٠١٩، بعد أربع سنوات من تخلي جاكسون بالمر مؤسس دوجكوين عن المشروع.

على الرغم من أن دوجكوين نشأت من ميم يصور نوع الكلاب شيبا إينو، فقد حصل المشروع باستمرار على دعم مجتمعي قوي - حيث تبرعت دوجكوين بالمال من أجل حملة سوتشي أوليمبيكس لفريق جامايكا، وتمويل سائق ناسكار "جوش وايز"، وجمع التبرعات لبناء الآبار في كينيا خلال ٢٠١٤.