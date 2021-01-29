العملات البديلة ترتفع بعد اندفاع سعر بيتكوين بنسبة ١٠٪ ليقلب مستوى ٣٣ ألف دولار مرة أخرى إلى دعم

تام شمس - الجمعة 29 يناير 2021 05:41 صباحاً - يبدو أن سعر بيتكوين (BTC) قد قلب مستوى ٣٢٠٠٠ دولار مرة أخرى لدعمه حيث شهد سوق العملات الرقمية الأوسع تفاؤلًا متجددًا يوم ٢٨ يناير.

تُظهر البيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو أن سعر بيتكوين ارتفع بثبات من ٣١٠٠٠ دولار إلى قيمته الحالية البالغة ٣٣٤٠٠ دولار، بزيادة قدرها ٩,٥٪.

أداء سوق العملات المشفرة اليومي. المصدر: كوين٣٦٠

كان الرابح الأكثر شهرة اليوم هي دوجكوين (DOGE) التي ارتفعت بأكثر من ٢٠٠٪.

أصبحت عملة الميم الشهيرة آخر المستفيدين من مجتمع ريديت الذي يبلغ ٣ ملايين عضو وراء موجة اندفاع غيم ستوب (GME) وبلاك بيري (BBY) وإيه إم سي ثياترز (AMC) المذهلة التي حدثت خلال الأيام القليلة الماضية. في ساعات الصباح الباكر من يوم ٢٨ يناير، قام حساب تويتر باسم WSB Chief بالتغريد:

بعد ذلك بوقت قصير، بدأ الأعضاء في قناة تيليغرم وول ستريت بيتس في مناقشة إمكانية دفع DOGE إلى ١ دولار.ووفقًا لبيانات من ذا تاي، فإن حجم التغريدات لدوجكوين "تجاوز بيتكوين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية"، مما يجعلها المرة الأولى التي يتم فيها "التغريد على عملة بديلة بما يزيد عن بيتكوين خلال فترة ٢٤ ساعة".

سعر دوجكوين مقابل حجم التغريدات. المصدر: ذا تاي

في محادثة خاصة مع كوينتيليغراف، علق جوشوا فرانك، مؤسس ذا تاي، على مدى "الوحشية" للنشاط المتعلق بدوجكوين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

حيث قال فرانك:

"لقد ارتفع حجم تغريدات دوجكوين اليوم بنسبة ١٦٦٥٪، وارتفع حجم تداولها بنسبة ١٥٤٦٪، وارتفع سعرها بنسبة ٢٠٩٪"

وول ستريت تواصل تبني العملات المشفرة

كشفت كوين بيز رسميًا عن خطتها للاكتتاب العام في وقت لاحق من هذا العام. ووفقًا لمدونة كوين بيز، ستقوم الشركة بإدراج مباشر للأسهم العادية من الفئة A، مما يجعل الأسهم الحالية متاحة للجمهور.

كما تصدرت كينغ فيشر كابيتال، وهي شركة إدارة الثروة في نورث كارولينا، عناوين الصحف بعد أن كشفت وثائق الإيداع أن الشركة قد اشترت ١٠٦٦٧ سهمًا في غرايسكيل بيتكوين ترست خلال الأشهر القليلة الماضية.

تتلقى العديد من شركات الوساطة المالية في الولايات المتحدة، بما في ذلك تطبيق روبنهود الشهير القائم على الهاتف المحمول، رد فعل سلبي لإيقاف التداول في الأسهم مثل غيم ستوب (GME) وإيه إم سي هولدينغز، حيث أدى الضغط القصير بسبب المستثمرين من قبل أعضاء مجموعة r/wallstretbets إلى دفع أسعار كل سهم بنسبة مئات في المائة.

شهدت الأسواق التقليدية أيضًا ارتدادًا بعد عمليات بيع طفيفة يوم أمس. حيث شهدت مؤشرات إس وبي ٥٠٠ و ناسداك وداو تدفقات إيجابية إلى الداخل وأنهت اليوم صعودًا بنسبة ٠,٩٨٪ و ٠,٦٨٪ و ٠,٩٩٪ على التوالي.

المخطط اليومي لزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: كوين٣٦٠

تزامن عرض عملات بيتكوين بقوة عند ٣٢٠٠٠ دولار مع ارتفاع قوي من العديد من العملات الرقمية وتعكس حاليًا غالبية العملات المائة الأولى مكاسب بنسبة ٣٪ إلى ١٥٪.

ارتفع سهم كوزمزس (ATOM) بنسبة ١٥,٤١٪، وارتفعت ستيلر (XLM) بنسبة ١٣,٩١٪، وأضافت كومباوند (COMP) ١٤,٢١٪. كما ارتفع سعر إيثريوم (ETH) بنسبة ٥,٩٦٪ ويتم تداولها حاليًا عند ١٣٥٥ دولارًا.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ٩٨٤,٦ مليار دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٦٣,٢٪.