حجم تغريدات دوجكوين يرتفع بنسبة ١٨٠٠٪، ليصبح أول عملة بديلة تتفوق على بيتكوين على الإطلاق

تام شمس - الجمعة 29 يناير 2021 05:41 صباحاً - شهدت عملة دوجكوين (DOGE)، وهي عملة قائمة على ميم تم إنشاؤها على سبيل المزاح، زيادة كبيرة في نشاط تويتر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بعد أن تم إلقاء الانتباه على العملة من قبل مجموعة ريديت المشهورة حاليًا المسؤولة عن ضخ سعر سهم غيم ستوب.

ارتفع حجم تويتر لدوجكوين - أي عدد التغريدات اليومية مقابل متوسط ​​٣٠ يومًا - بنسبة ١٧٨٧٪ يوم الخميس، وفقًا لمقدم بيانات التشفير ذا تاي. وفي المجموع، كان هناك ٨٩٩٩١ تغريدة حول DOGE على مدار ٢٤ ساعة.

في الواقع، تشير بيانات ذا تاي إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها أي عملة بديلة عملة بيتكوين من حيث الحجم.

كما سلط ذا تاي الضوء على ارتفاع سعر دوجكوين وحجم تويتر وحجم التداول في الصورة التالية:

DOGE يتصدر المجال، وفقًا لذا تاي

بالإضافة إلى ارتفاع نشاط تويتر، شهدت دوجكوين زيادة مماثلة في حجم التداول. حيث ارتفع سعر العملة الرقمية بنسبة ٢٢٣٪ خلال فترة الأربع وعشرين ساعة.

يبدو أن سعر DOGE قد ارتفع بسبب الاهتمام العالمي على r/WallStreetBets، وهي مجموعة ريديت التي نجحت في جذب بائعي وول ستريت في ضغوط قصيرة من خلال التهام أسهم غيم ستوب وإيه إم سي. وعلى الرغم من أن وسطاء صفحة ريديت الفرعية حاولوا إزالة أي محاولات لضخ سعر DOGE، إلا أن مستخدمي ريديت على القنوات الأخرى تركوا تلميحات خفية للاستثمار في العملة المشفرة.

ترك حساب تويتر المسمى "WSB Chief" (وإن كان مع إخلاء المسؤولية "NOT ASSOCIATED WITH r/WSB") أيضًا تلميحًا غير دقيق بعد منتصف ليل الخميس:

في وقت كتابة هذه المقالة، كانت قيمة DOGE تبلغ ٠,٠٢٤ دولار أمريكي ليصبح إجمالي القيمة السوقية أقل قليلًا عن ٣,١ مليارات دولار. وقد تجاوزت العملات المشفرة تيزوس ومونيرو وإيوس بعد ارتفاعها الأخير.