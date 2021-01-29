صناعة العملات المشفرة تدخل في جماعات الضغط ردًا على شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية

تام شمس - الجمعة 29 يناير 2021 02:41 صباحاً - تنمو جماعة الضغط لامعنية بالعملات المشفرة مع انضمام المزيد من الشركات إلى الجهود المبذولة لمكافحة القواعد التي تهاجم الخصوصية المالية.

حيث أعلنت رابطة بلوكتشين اليوم عن إضافة خمسة أعضاء جدد، حيث يبلغ مجموع العضوية الآن ٣٠ شركة. والأعضاء الجدد هم يونيسواب وبلوكفاي وفايربلوكس وسي إم تي ديجيتال وبلوكتشين كابيتال.

في تغريدتها للإعلان عن الأخبار، عزت رابطة بلوكتشين الزيادة في العضوية إلى عملها في تقديم استجابة صناعية لقواعد شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، في نهاية إدارة دونالد ترامب. حيث كتبت الرابطة، "كانت محاربة عملية شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية خطوة مهمة، حيث توضح ما هو ممكن عندما نتحدث بصوت واحد."

تضمن اقتراح شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية تمديد حدود ١٠٠٠٠ دولار للإبلاغ عن جميع معاملات العملات المشفرة وحدود ٣٠٠٠ دولار على المعاملات مع المحافظ ذاتية الاستضافة التي تفتقر إلى ميزات التعريف. القواعد المستمدة من قانون السرية المصرفية، ستكون تدخلًا رئيسيًا في المعاملات بين نظير إلى نظير. وهي في حالة حركة مرة أخرى، اعتبارًا من هذا الأسبوع.

توحد رابطة بلوكتشين، باعتبارها رابطة تجارية، أعضاء صناعة واحدة تحت مظلة مشتركة وتضغط على الكونغرس نيابة عن المصالح المشتركة. تدير العديد من الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة عمليات ضغط داخلية أو عقود فردية مع شركات قائمة.

استفاد أعضاء آخرون في جماعة ضغط صناعة العملات المشفرة من الاهتمام الذي وجهته شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية إلى صنع السياسات. شهد مركز العملات غير الربحية مؤخرًا تبرعًا بقيمة مليون دولار من غريسكيل. وقد علق ممثل كوين سنتر على أولوياته المقبلة قائلًا: "من المرجح أن يستمر معظم عملنا في عام ٢٠٢١ في التمسك بالخصوصية المالية ونأمل في تطوير سياسة ضريبية أكثر منطقية"

كان مركز العملات ورابطة بلوكتشين حليفين مرئيين للغاية في الكفاح ضد اقتراح شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية.