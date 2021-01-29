الكونغرس يعلن عن جلسات الاستماع حول سوق الأسهم في ضوء معركة روبنهود مقابل ريديت

تام شمس - الجمعة 29 يناير 2021 02:41 صباحاً - يستجيب المشرعون بسرعة للجنون المحيط بأسهم غيم ستوب وإيه إم سي وصناديق التحوط التي تبيعها على المكشوف.

في ٢٨ يناير، أعلنت ماكسين ووترز، رئيسة لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، عن جلسة استماع قادمة بشأن البيع على المكشوف. كما دعا شيرود براون، الرئيس القادم للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، إلى إعادة فحص قواعد سوق الأوراق المالية.

كان البيع على المكشوف موضوع جدل واسع النطاق حيث شهد اليومان الماضيان تقلبات شديدة في بعض الأوراق المالية، وخاصة غيم ستوب (GME). كان المتداولون الأفراد، الذين يتواصلون عبر ريديت ويشترون على روبنهود، منشغلين في شراء GME في مواجهة صفقات البيع التي ستنتهي قريبًا من العديد من صناديق التحوط الرئيسية.

وفي وقتٍ سابق اليوم، ألغى روبنهود وعدد من المنصات الأخرى التي تستهدف المستثمرين الأفراد عمليات شراء GME، فيما وصفه الكثيرون بالتواطؤ غير العادل مع صناديق التحوط المعنية. حيث قال ووترز:

"سأعقد جلسة استماع لفحص النشاط الأخير حول أسهم غيم ستوب (GME) وغيرها من الأسهم المتأثرة مع التركيز على البيع على المكشوف ومنصات التداول عبر الإنترنت والتلاعب وتأثيرها الشامل على أسواق رأس المال والمستثمري الأفراد."

كما أعلنت كل من ألكساندريا أوكاسيو كورتيز ورشيدة طليب، وكلاهما عضو في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، معارضتهما الشديدة لإجراء روبنهود، مع دعوة ألكساندريا لعقد جلسة استماع أيضًا.

كذلك أعرب شيرود براون عن نفس المشاعر في إعلانه: "الناس في وول ستريت لا يهتمون إلا بالقواعد عندما يتعرضون للأذى".

كان روبنهود بالفعل في وضع قانوني حرج لممارسته المتمثلة في إعادة توجيه الأوامر إلى صانعي السوق الذين دفعوا للشركة مقابل الأعمال. وقد قام التطبيق بتسوية التهم مع هيئة الأوراق المالية والبورصات مقابل ٦٥ مليون دولار.

ويبدو أن فوضى السوق اليوم قد جذبت الانتباه الكافي لاستحقاق تغيير جذري في قوانين الأوراق المالية لأنها تنطبق بشكل منفصل على المستثمرين الأفراد والمؤسسات.