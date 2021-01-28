روبنهود يعلّق شراء غيم ستوب بعد ارتفاع سعر الأسهم

تام شمس - الخميس 28 يناير 2021 08:55 مساءً - ترد تقارير هذا الصباح تفيد بأن تطبيق التداول روبنهود قد أوقف شراء أسهم غيم ستوب وغيرها بعد أن ارتفع سعر GME في ارتفاع مكافئ يشبه بيتكوين.

ما لم تكن تعيش تحت صخرة، فستعرف أن مستخدمي ريديت قد أثبتوا قوتهم الاستثمارية في مواجهة كبار متداولي وول ستريت الذين يبيعون أسهم غيم ستوب على المكشوف. فقد ارتفع سعر السهم بأكثر من ١٤٠٠٪ من حوالي ٢٠ دولارًا في ١٢ يناير إلى ٣٥٨ دولارًا في وقت كتابة المقالة، مدفوعًا إلى حد كبير من قبل المستثمرين الصغار الذين يقاومون صناديق التحوط الكبيرة.

ويُزعم أنه استجابةً لإجراءات التداول غير المسبوقة التي تهدد صناديق التحوط مثل ملفين كابيتال، أوقفت روبنهود شراء الأسهم التي يضخها مستخدمو ريديت مثل غيم ستوب وإيه إم سي إنترتينمنت وغيرها. بالأمس، قام بعض الوسطاء بما في ذلك تي دي أمريتريد بتقييد التداولات، في حين قالت الرئيس التنفيذي لشركة ناسداك "أدينا فريدمان" إن الشركة ستنظر في وقف التداول على الأسهم المماثلة "بنشاط غير عادي".

وقد أدى الارتفاع السريع للأصول المالية التي لا تحظى بالتقدير الكافي على ما يبدو مثل سهم غيم ستوب إلى قيام الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي بمقارنة الاستثمار في متجر البيع بالتجزئة بتلك الخاصة بالعملات المشفرة، كما أتت المصطلحات والمقارنات على طول الطريق. بدأ المستثمرون غير المرتبطين بالعملات المشفرة في استخدام لغة فريدة في المجال.

وقد وصف الموقع الإخباري بلومبرغ بيزنس ويك أسهم غيم ستوب بأنها "ذاهبة إلى القمر"، بينما توقع بعض مستخدمي تويتر - ربما على سبيل المزاح - أن ارتفاع الأسعار الأخير قد يؤدي إلى انهيار النظام المالي بأكمله. يصف العديد من مستخدمي العملات المشفرة الاعتماد الواسع النطاق لبيتكوين (BTC) على أنه يؤدي في النهاية إلى نفس النتيجة.

بالإضافة إلى ذلك، كتب عدد من مستخدمي ريديت على الصفحة الفرعية r/Wallstreetbets - حيث حدث جزء كبير من الحركة لدفع أسعار أسهم غيم ستوب - موضوعات تتخيل أن نجاحهم مع الأسهم التقليدية سيؤدي إلى شرائهم لامبورغيني. "وين لامبو؟" لطالما كانت عبارة تستخدم لوصف الوقت الذي يكون فيه توكن أو مشروع جديد في مجال العملات المشفرة يستحق ما يكفي لحامليه لشراء السيارة الفاخرة.

يتم التعامل بالفعل مع رمز أسهم غيم ستوب المكون من ثلاثة أحرف، GME، من قبل العديد من المستخدمين على أنه عملة مشفرة أخرى مع مؤيديه المتحمسين والمنتقدين له. كما يشير البعض بالفعل إلى مستخدمي ريديت على r/Wallstreetbets وراء ارتفاع الأسعار باسم "جيش GME"، بنفس الطريقة التي تمتلك بها ريبل وتشين لينك جيش XRP وLINK Marines، على التوالي.

يحدث التقاطع في مجال العملة المشفرة بطرق أكثر من مجرد اللغة. فبالأمس، أعلنت FTX أنها ستدرج غيم ستوب كجزء من برنامج الأسهم المرمزة الخاص ببورصة العملات المشفرة.

يبقى أن نرى إذا ما كانت شروط العملات المشفرة هذه ستظل معزولة عن الاهتمام بغيم ستوب أو التصفية على نطاق أوسع من خلال المجتمع. على الرغم من أن العديد من مستخدمي ريديت لا يزالون يركزون على ما يبدو على إيه إم سي إنترتينمنت وغيم ستوب، فقد حول البعض اهتمامهم الآن لشراء أسهم بلاكبيري ونوكيا.

ولا يبدو أن محاولات وول ستريت لإغلاقها تثني مستخدمي ريديت. فهناك حديث بالفعل عن "جيش AMC" على المنصة، ولا يزال سعر السهم أعلى بنسبة ٢٠٠٪ مما كان عليه قبل يومين فقط. استجاب الآلاف بالفعل لإجراءات روبنهود من خلال ترك تقييمات بنجمة واحدة للتطبيق على متجر غوغل بلاي، مما منحه تقييمًا ١.٠ في وقت كتابة المقالة.