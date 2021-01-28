إس بي آي هولدينغز وSMFG تخططان لإطلاق بورصة أوراق مالية رقمية في عام ٢٠٢٢

تام شمس - الخميس 28 يناير 2021 08:55 مساءً - تقوم المجموعة المالية اليابانية إس بي آي هولدينغز ببناء بورصة رقمية بالتعاون مع مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية (SMFG).

ووفقًا لتقرير نيكي يوم الخميس، من المتوقع أن تكون بورصة الأوراق المالية الرقمية الجديدة أول بورصة يابانية لتداول الأسهم الرقمية باستخدام تقنية بلوكتشين.

حيث يقال إن الشركات تخطط لطرح البورصة في أوساكا في ربيع ٢٠٢٠، بينما من المتوقع أن تبدأ المنصة في التعامل مع الأوراق المالية الرقمية في عام ٢٠٢٣. من أجل إطلاق البورصة، ستقوم إس بي آي وSMFG بإنشاء مشغل، وهي بورصة أوساكا الرقمية (ODX). ستمتلك الهيئة الفرعية للتنفيذ حصة ٦٠٪ في ODX، بينما ستمتلك SMFG ٤٠٪، وفقًا للتقرير.

وستستخدم البورصة الجديدة نظام تداول خاص، وهو مكان تداول إلكتروني تديره شركة أوراق مالية لتمكين التداول خارج البورصة العامة التقليدية.

ستتنافس البورصة الرقمية الجديدة مع بورصة طوكيو - التي يُقال إنها ثالث أكبر بورصة في العالم. وتهدف المبادرة الجديدة على وجه التحديد إلى توفير بديل لبورصة طوكيو بعد أن عانت البورصة من انقطاع هائل بسبب خلل في النظام في سبتمبر ٢٠٢٠.

إس بي آي وSMFG ليستا الشركتين الوحيدتين اللتين تعملان في بورصة الأوراق المالية الرقمية في اليابان. ففي أبريل ٢٠٢٠، أعلنت شركة توكاي طوكيو المالية القابضة عن خطط لتطوير بورصة رقمية بالشراكة مع شركة هاش داش الناشئة في بلوكتشين.

تعاونت إس بي آي وSMFG سابقًا لتقديم خدمات مصرفية رقمية عبر الهاتف الذكي.

تشتهر إس بي آي بموقفها الإيجابي من العملات المشفرة وبلوكتشين، بالإضافة إلى ريبل، وهي شركة تكنولوجيا مالية تواجه الآن دعوى قضائية فيدرالية في الولايات المتحدة بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين الأوراق المالية.