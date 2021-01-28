استحواذ آي إن إكس على منصة توكنات الأوراق المالية أوبن فاينانس يكاد أن يكتمل

تام شمس - الخميس 28 يناير 2021 05:42 صباحاً - أعلنت شركة إصدار الاكتتابات العامة للعملات المشفرة "آي إن إكس" أن استحواذها على منصة أوبن فاينانس لطرح توكنات الأوراق المالية قد اكتمل تقريبًا.

ووفقًا لرسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى مستخدمي أوبن فاينانس، فإن الأطراف الآن في انتظار الموافقة التنظيمية لإكمال التغيير في الملكية. تتوقع آي إن إكس - المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية - إطلاق أصولها الرقمية ومنصات تداول الأوراق المالية "في الأشهر القليلة المقبلة".

سيشهد الاستحواذ قيام آي إن إكس بأخذ حالة الوسيط-التاجر لأوبن فاينانس ونظام التداول البديل (ATS)، بما في ذلك جميع التراخيص وقوائم الأصول الرقمية، بالإضافة إلى قاعدة عملائها. ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوة من قاعدة مستخدمي آي إن إكس بمقدار أربعة أضعاف.

حيث قال شاي داتيكا، رئيس ومؤسس آي إن إكس، إن "الوسيط-التاجر وأعمال نظام التداول البديل يمكّنان المستثمرين من تداول توكنات الأوراق المالية على منصة أوبن فاينانس".

"الآن نتوقع أن نبدأ العمل بعد بضعة أشهر من إبرام [الصفقة] مع كل من منصة تداول العملات المشفرة ومنصة تداول الأوراق المالية المنظمة بالكامل."

ةوفقًا لتقرير سكيوريتي توكن غروب الصادر في ديسمبر ٢٠٢٠، تستضيف أوبن فاينانس حاليًا أزواج لخمسة توكنات تمثل قيمة سوقية مجمعة تقارب ٢٧,٧ مليون دولار، أو ما يقرب من ٧,٤٪ من إجمالي القيمة السوقية لتوكنات الأوراق المالية. ومع ذلك، كان الحجم الشهري عبر المنصة ٦٦٦٠ دولارًا فقط.

تخطط آي إن إكس للبناء على القوائم الحالية، والإعلان عن الدعم المستقبلي لتوكنات دايموند ستاندرد، وهو صانع سوق الماس، وصندوق ويسكي كنتاكي، ومنصات العقارات الرقمية Klickown وسوليد بلوك، والعملة داخل اللعبة الاستراتيجية كثيفة اللاعبين على الإنترنت القادمة من بكسيلماتيك.