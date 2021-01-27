أبل تقوم بتحديث آي أو إس لإصلاح الثغرات الأمنية لمحفظة العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 27 يناير 2021 09:55 مساءً - أصدرت شركة أبل تحديثات أمنية جديدة لنظام التشغيل المحمول الخاص بها بعد أن اكتشفت شركة تصنيع آيفون ثغرات يمكن أن تعرض محافظ العملات المشفرة للخطر.

تؤثر التحديثات الأمنية، التي تم إصدارها يوم الثلاثاء، على آي أو إس ١٤.٤ وآيباد أو إس ١٤.٤. وبحسب ما ورد سمحت نقاط الضعف للمخترقين بالوصول عن بعد إلى نظام مستهدف، وبالتالي كشف محفظة المستخدم للعملات المشفرة.

حذر بيت كيم، كبير مهندسي كوي بيز، مستخدمي آيفون لتحديث نظام التشغيل الخاص بهم على الفور.

"إذا كنت تستخدم محفظة عملات مشفرة للهاتف المحمول على جهاز آي أو إس، فتأكد من تحديث آي أو إس في أقرب وقت ممكن!" غرد كيم يوم الثلاثاء. "يتضمن التحديث إصلاحًا لثغرة أمنية في تنفيذ التعليمات البرمجية التعسفية عن بُعد والتي ربما تم استغلالها بشكل نشط.

تعد محفظة كوين بيز للهاتف المحمول هي التطبيق المالي رقم ١٣ الأكثر تنزيلًا على متجر أبل.

تتوفر تحديثات أمان أبل لأجهزة آيفون ٦إس والإصدارات الأحدث وآيباد إير ٢ والإصدارات الأحدث و آيباد ميني ٤ والإصدارات الأحدث والجيل السابع من آيباد تاتش. وتقول الشركة إن الثغرات الأمنية "ربما تم استغلالها بنشاط" من قبل الجهات الخبيثة.

تعد محافظ الهاتف المحمول طريقة شائعة لمستخدمي العملات المشفرة لتخزين ونقل أصولهم الرقمية. كما أنها تجعل من السهل إنفاق العملات المشفرة على العناصر اليومية.

كانت البنية التحتية للعملات المشفرة هدفًا أساسيًا للمتسللين على مر السنين، لكن نطاق الهجمات انخفض بشكل كبير. وحسبما أفاد كوينتيليغراف في نوفمبر، تراجعت الهجمات المتعلقة بالعملات المشفرة بشكل حاد على مدار عام ٢٠٢٠.