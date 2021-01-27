على خطى غرايسكيل، يتم طرح صندوق بيتكوين جديد للجمهور في كندا

تام شمس - الأربعاء 27 يناير 2021 09:55 مساءً - أطلقت شركة إدارة الاستثمارات "ناين بوينت بارتنرز" ومقرها كندا تداول أسهم بيتكوين ترست التابعة للشركة في بورصة تورونتو.

ووفقًا لإعلان اليوم، أكملت ناين بوينت اكتتابًا عامًا أوليًا (IPO)، لبيتكوين ترست مقابل ٢٣٠ مليون دولار كندي، أو ما يقرب من ١٨٠ مليون دولار. حيث قالت شركة الاستثمار إنها ستصدر ثلاث فئات مختلفة من ١٧٩٩٠٤٩١ وحدة بسعر ١٠ دولارات، أكثر من ٧ ملايين منها متاحة للتداول في بورصة تورنتو تحت رموز BITCU وBITCUN للدولار الأمريكي والدولار الكندي، على التوالي.

وقد أشار جون ويلسون، الرئيس التنفيذي المشارك والشريك الإداري في ناين بوينت، إلى هذه الخطوة على أنها "أكبر اكتتاب عام أولي لصندوق استثمار بيتكوين في كندا حتى الآن"؛ وقالت الشركة إن الصندوق سيكون له رسوم إدارة سنوية تبلغ ٠.٧٠٪ من صافي قيمة أصوله، تحسب يوميًا وتدفع شهريًا.

وأضاف ويلسون: "نعتقد أن هيكل الثقة بالجودة المؤسسية لدينا ورسوم الإدارة الأقل لأي صندوق استثمار بيتكوين مدرج في كندا سيكون مزيجًا ناجحًا لاستمرار اهتمام المستثمرين". "من خلال هذا العرض الأولي، نضع الأساس لنجاح ونمو مجموعة الأصول الرقمية الخاصة بنا."

ومثل صناديق العملات المشفرة من غرايسكيل في الولايات المتحدة، قالت ناين بوينت إن هدفها هو تعريض المستثمرين الجدد لعملات رقمية مثل بيتكوين (BTC). ومع كونها جزء صغير من حجم غرايسكيل مع وجود أصول مُدارة بقيمة ٧ مليارات دولار كندي - ٥,٥ مليارات دولار - قالت شركة الاستثمار إنها لن تستكشف بيع أسهم الصندوق في الولايات المتحدة.