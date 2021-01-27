سعر بيتكوين ينخفض ​​إلى أقل من ٣٠ ألف دولار مع وصول "لحظة الحقيقة"، حسبما يقول أحد المتداولين

تام شمس - الأربعاء 27 يناير 2021 07:55 مساءً - أعادت بيتكوين (BTC) اختبار الدعم البالغ ٣٠٠٠٠ دولار يوم ٢٧ يناير باعتباره يومًا من الخسائر التي بلغت ذروتها في انتهاك مستوى السعر المهم نفسيًا.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار لمدة دقيقة واحدة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

سعر بيتكوين يهبط وسط ارتفاع غيم ستوب

أظهرت بيانات من أسواق كوينتيليغراف و تريدينغ فيو أن أي زخم صعودي متبقي في بيتكوين قد تبدد يوم الأربعاء بعد الرفض عند أعلى المستويات بالقرب من ٣٣٠٠٠ دولار.

وقد لخص مايكل فان دي بوب المحلل في أسواق كوينتيليغراف قائلًا إنها "إعادة اختبار أخرى بقيمة ٣٠ ألف دولار لبيتكوين".

على الرغم من أنها تهدف إلى اختبار آخر للانخفاضات الشهرية، إلا أن حركة سعر بيتكوين لم تفاجئ المشاركين المنتظمين في السوق. وبالنسبة لزميله المتداول سكوت ميلكر، كان الأمر يتعلق بنظرية "الانتظار والمشاهدة" حتى اكتمال الأطر الزمنية الأطول.

حيث كتب أن "٦ ساعات تبدو مثل ٤ ساعات. وتحتاج ١٢ ساعة إلى ١٠ ساعات أخرى، لذلك بالكاد يستحق الأمر المشاهدة. لكن الاحتمال موجود. والخلاصة: لا توجد إشارة واضحة حتى الآن، ولكن الأمر يستحق الانتباه إذا كان بإمكانهم التراكم" وذلك في جزء من سلسلة تغريدات يوم الأربعاء.

وأضاف أن حل حركة السعر الحالية سيكون، مع ذلك، "لحظة الحقيقة" بالنسبة لزوج بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي.

حسبما أفاد كوينتيليغراف، كان الاهتمام مركّزًا بشكل كبير على سهم غيم ستوب على مدار اليوم، بعد أن جذبت مكاسبه نصف الشهرية البالغة ٧٠٠٪ انتباه كل من وسائل الإعلام والمنظمين.

وبالمثل، كانت سلسلة دور السينما AMC التي تتحدى التوقعات، والتي ارتفعت بنسبة ٢٤٠٪ في يوم واحد بعد تجنب الإفلاس.

مستخدو ريديت يتعهدون بالانتظار

على الرغم من كونها عملية شراء فعالة من حيث التكلفة أكثر من أي وقت مضى منذ الكريسماس تقريبًا، فشلت بيتكوين في السيطرة على الأضواء.

وأضاف فان دي بوب: "لدى الناس أقصى فائدة عند ٤٠ ألف دولار لكل عملة #بيتكوين، لكن الفائدة صفر تقريبًا عند ٣٠ ألف دولار لكل بيتكوين. إنه أمر مثير للاهتمام".

سلطت البيانات الواردة من مورد المراقبة على السلسلة ويل ماب الضوء على منطقة تبلغ ٢٩٣٠٠ دولارًا أمريكيًا كدعم محتمل في حالة حدوث انهيار بقيمة ٣٠٠٠٠ دولار أمريكي.

تدفقات المحفظة الداخلة تعطي مستويات دعم ومقاومة محتملة لزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: ويل ماب

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن مؤشر عملة الدولار (DXY) يظهر ارتباطه التقليدي العكسي مع بيتكوين مع افتتاح الأسواق يوم الأربعاء. وقد انتعش DXY إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من أسبوعين بينما تراجعت بيتكوين والأسهم.

مؤشر عملة الدولار (DXY). المصدر: تريدينغ فيو

في هذه الأثناء، استخدم المتشككون في العملات المشفرة كارثة غيم ستوب للتعبير عن الازدراء على بيتكوين وأولئك الذين جادلوا بأن الاستثمار اللامركزي كان ظاهرة مفيدة.

وقد غرد خبير الذهب بيتر شيف قائلًا: "انتبهوا يا مالكي #بيتكوين: الأشخاص الوحيدون الذين سوف يبتعدون عن أي مكاسب حقيقية من الضغط القصير بسبب #غيم ستوب سيكونون أذكياء بما يكفي للبيع. ومن المرجح أن يخسر المحتفظون بالعملات كل شيء. سوف يواجه المحتفظون بعملات بيتكوين نفس المصير إذا فشلوا في تحقيق أرباحهم الورقية".

في غضون ذلك، أظهر إلقاء نظرة سريعة على صفحة ريديت الفرعية المستخدمة لألعاب الأسهم، r/Wallstreetbets، أن استراتيجيات المستخدمي تركز على تجميع الأسهم المربحة حديثًا، وليس البيع، على حساب صناديق التحوط غير المستعدة.

وقد علق المتداول فيليب سويفت على "انعكاس التجزئة في العمل في الأسواق التقليدية"، مضيفًا:

"لا تستخفوا أبدًا بقوة الجماهير."

تم تحرير الاقتباسات في هذه المقالة المأخوذة من مصادر منشورة مسبقًا بشكل طفيف.