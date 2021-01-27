قمة ديفكون لإيثريوم تتأجّل مرة أخرى

تام شمس - الأربعاء 27 يناير 2021 07:55 مساءً - تم تأجيل ديفكون، وهو أحد أكبر المؤتمرات لمجتمع ومطوري إيثريوم، مرة أخرى بسبب عدم اليقين بشأن جائحة فيروس كورونا.

ووفقًا لإعلان يوم الثلاثاء، قررت مؤسسة إيثريوم تأجيل المؤتمر في بوغوتا بدلًا من المضي قدمًا في هدفها المعلن مسبقًا في أغسطس.

وجاء في منشور المدونة: "نريد أن نتأكد من قيامنا بهذا الأمر بشكل مسؤول وأن يتمكن أكبر عدد ممكن من الأشخاص من القيام بالرحلة من جميع أنحاء العالم، وهو ما يبدو غير مرجح بحلول أوائل أغسطس".

وقد قال فريق ديفكون إنه يتوقع الإعلان عن موعد جديد للحدث قريبًا:

"على الرغم من أنه لا يوجد شيء مضمون نظرًا للوباء المستمر، فإننا نأمل أن يكون إعلان موعد جديد ممكنًا قريبًا مع تكثيف توفر لقاحات كوفيد-١٩ الآن، وتحسين الاتجاهات المحدثة المتعلقة بالجائحة."

وأضافت مؤسسة إيثريوم أن المجتمع لا يزال يتوقع أحداثًا أخرى تحت عنوان إيثريوم في الصيف، بما في ذلك حدث EthCC الذي تستضيفه إيثريوم فرنسا والذي من المقرر الآن عقده في يوليو. كما وعدت المؤسسة بتقديم المزيد من المعلومات مثل التذاكر وتطبيقات المتحدثين بمجرد أن تتمكن من إصدار إعلانات متعلقة بالتاريخ.

تم تعليق ديفكون منذ أن قامت مؤسسة إيثريوم بتأجيل ديفكون السادس في مايو ٢٠٢٠. وقد تم عقد آخر مؤتمر وهو ديفكون الخامس في أكتوبر ٢٠١٩ في أوساكا. في عام ٢٠١٨، حضر حدث ديفكون ٣٠٠٠ شخص من جميع أنحاء العالم.