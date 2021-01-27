ملياردير بيتكوين يريد أن يترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا

تام شمس - الأربعاء 27 يناير 2021 06:48 صباحاً - أشار شاماث بالهيبيتيا مستثمر بيتكوين المخضرم ومؤيد الصناعة إلى احتمال ترشحه لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا.

ويبدو أن الرئيس التنفيذي لشركة رأس المال الاستثماري سوشيال كابيتال، شاماث بالهيبيتيا، أعلن عن نواياه في تغريدة يوم ٢٦ يناير. يتضمن المنشور المرتبط بموقعه الإلكتروني الجديد عددًا من الوعود للولايات المتحدة بما في ذلك التخفيضات الضريبية الهائلة وزيادة رواتب المعلمين ونهاية القروض الطلابية وهبات المواليد الجدد.

ويبدو أن بالهيبيتيا يستعد لسباق حكام الولايات في عام ٢٠٢٢ أو ربما لإجراء انتخابات خاصة، على الرغم من عدم تقديم أي تفاصيل بخلاف نواياه للمشاركة في السياسة.

انضم رجل الأعمال الملياردير أيضًا إلى الجهود لفرض تصويت على سحب الثقة من حاكم ولاية كاليفورنيا الحالي غافين نيوسوم، مما سيؤدي إلى انتخابات خاصة في وقتٍ لاحق في عام ٢٠٢١ وفقًا للتقارير.

كان عدد متزايد من سكان كاليفورنيا مستاءين من أداء نيوسوم في هذا المنصب، خاصة عندما يتعلق الأمر بإغلاق غير متسق وطرح لقاح كوفيد-١٩ بطيء الحركة.

كان المدير التنفيذي السابق لفيسبوك بالهيبيتيا مستثمرًا مبكرًا في بيتكوين (اشترى مليونًا) ويقول إنه يريد الحفاظ على مكانة الولاية كمركز تكنولوجي رائد:

"لنجعل كاليفورنيا المركز العالمي لجميع وظائف التكنولوجيا والمناخ من خلال إعادة تنظيم حوافزنا بدلًا من دفعها بعيدًا"

في مقابلة يوم ٧ يناير، قال إنه يرى أن عملة بيتكوين هي تأمين ضد عدم اليقين الاقتصادي وأن سعرها قد يرتفع إلى ٢٠٠٠٠٠ دولار على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

ووفقًا لمقال بفوربس في أبريل ٢٠٢٠، اشترى بالهيبيتيا عملة بيتكوين في عام ٢٠١٣ عندما كان السعر حوالي ٨٠ دولارًا للعملة الواحدة، ويدعي أنه في وقتٍ ما كان يمتلك حوالي ٥٪ من إجمالي المعروض من بيتكوين.

كان هناك عدد من التحركات المؤيدة للعملات المشفرة في السياسة الأمريكية منذ أن تولى الرئيس بايدن منصبه يوم ٢٠ يناير والتي تشمل ترشيح مايكل بار للعضو السابق في مجلس إدارة ريبل، ليكون المراقب المالي التالي للعملة. بالإضافة إلى ذلك، اختارت إدارة بايدن أيضًا غاري غينسلر صاحب المعرفة الواسعة حول العملات المشفرة لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات.