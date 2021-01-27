تقرير: القيمة السوقية المحققة لإيثريوم تندفع لتسجل ارتفاعات قياسية مع تدفق رأس المال

تام شمس - الأربعاء 27 يناير 2021 06:48 صباحاً - زادت القيمة السوقية المحققة لإيثريوم بنسبة ٥٠٪ تقريبًا في يناير حتى الآن لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق ٧٠ مليار دولار، وفقًا لكوين ميتريكس.

إذ تُظهر البيانات أن القيمة السوقية المحققة لإيثريوم قد تضاعفت أكثر من ثلاثة مرات منذ انخفاضها إلى أقل من ٢٥ مليار دولار خلال انهيار "الخميس الأسود" في مارس ٢٠٢٠.

القيمة السوقية المحققة لإيثريوم: كوين ميتريكس

تعمل القيمة السوقية المحققة على حساب قيمة المعروض من الأصول المشفرة وفقًا لآخر مرة تم فيها نقل كل وحدة على السلسلة. يسعى المؤشر إلى تقدير السعر المدفوع فعليًا لكل عملة إيثريوم قيد التداول - بدلًا من مجرد مضاعفة السعر الحالي في إجمالي العرض كما تفعل القيمة السوقية. ومع ذلك، فإن القيمة السوقية المحققة لا يمكن أن تفسر العملات التي يتم تداولها فقط في البورصات المركزية ولا تتحرك في السلسلة.

تم تصميم المؤشر لتقديم طريقة للتعويض عن العملات المفقودة أو غير المطالب بها من خلال تجاهل تقديرها من الوقت الذي تم فيه نقل كل وحدة على السلسلة.

ومن خلال تجاهل التقلبات في الرسملة المتذبذبة للعملات الخاملة، تقدم القيمة السوقية المحققة لإيثريوم إشارة لتدفق رأس المال الجديد إلى سوق معين، مع استنتاج كوين ميتريكس أن العديد من المستثمرين الجدد ربما كانوا يشترون كميات حيتان إيثريوم المخضرمين خلال السوق الصاعدة لشهر يناير.

لاحظ التقرير أيضًا ارتفاعًا بنسبة ٥٪ في عدد عناوين إيثريوم التي تحتوي على أكثر من ١٠٠٠٠ عملة، حيث تضم ١٢٤١ محفظة حاليًا ١٣,٨ مليون دولار أو أكثر من عملات إيثريوم. وعلى هذا النحو، تخلص كوين ميتريكس إلى أن "المستثمرين المؤسسيين بدأوا في شراء إيثريوم".

يبدو أن نمو القيمة السوقية المحققة لإيثريوم قد تفوق على بيتكوين العام الماضي، مع تقرير من غلاسنود يفيد أن القيمة السوقية المحققة لبيتكوين قد نمت بنسبة ٥٠٪ منذ بداية عام ٢٠٢٠ اعتبارًا من ١٥ ديسمبر. كما تشير بيانات كوين ميتريكس إلى أن إيثريوم قد شهدت زيادة بنسبة ٨٥٪ خلال نفس الفترة.

إذ يقدر مؤشر فليبينغ لمركز بلوكتشين حاليًا أن إيثريوم حققت ٧١٪ من الطريق لتجاوز بيتكوين وفقًا لثمانية مقاييس رئيسية - بما في ذلك أعلى مستوى جديد على الإطلاق للمؤشر.

كما يلاحظ المؤشر أن إيثريوم قد تجاوزت بيتكوين بالفعل من حيث رسوم المعاملات وعدد المعاملات، ويقدر أن حجم المعاملات وعدد العقد يبلغ ٩٩٪ و٩٧٪ من بيتكوين على التوالي.