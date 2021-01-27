سيركل تتيح تحويلات سلسة بين USDC والدولار الأمريكي، مما يوفر جسرًا من البنوك إلى التمويل اللامركزي

تام شمس - الأربعاء 27 يناير 2021 06:48 صباحاً - قامت شركة سيركل، وهي الشركة وراء ثاني أكثر العملات المستقرة شيوعًا USD Coin، بطرح واجهة برمجة تطبيقات جديدة ستسمح بنقل سلس من USDC إلى الدولار الأمريكي عبر أنظمة غرفة المقاصة الآلية (ACH).

وستكون أول بورصة تتبنى واجهة برمجة التطبيقات الجديدة هي FTX المتخصصة في المشتقات والعقود الآجلة، والتي تتطلع إلى تسريع عمليات التسوية بالدولار الأمريكي نيابة عن عملائها.

في مشاركة بالمدونة، وصف مدير المشروع غي تشوانغ كيف تعمل واجهة ACH API الخاصة بشركة سيركل على تحسين الاتصالات بين العالم النقدي والعالم الرقمي من خلال تقديم إمكانية التشغيل البيني بين أساليب الدفع، مثل عمليات التحويل بالبطاقات والتحويلات المباشرة وبلوكشين. باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API)، يمكن تحويل الأموال بالدولار الأمريكي بسهولة بين البنوك وبلوكتشين مع المعالجة التقليدية التي تتم يدويًا، والآن تتم تلقائيًا.

دخلت سيركل في شراكة مع بلايد، وهي شركة متخصصة في أمان الحسابات عبر الإنترنت والتحقق منه، لتوفير عملية تبسيط تحويل الدولار مقابل USDC من خلال سيركل. حيث قال تشونغ:

"تمنع هذه العملية الأخطاء الشائعة مثل الخطأ في كتابة الحسابات المصرفية أو توجيه الأرقام وتضمن قدرًا أكبر من الأمان للمستخدمين، مع تقليل مخاطر الاحتيال. لا داعي للتنقيب عن الأرقام أو التوكنات غير المرغوب فيها أو التبديل بين التطبيقات أثناء العملية".

تستخدم أكثر من ٥٠ دولة بعض إصدارات معالجة مدفوعات ACH، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية. عقدت سيركل أيضًا شراكة مع فيزاا لمعالجة المدفوعات المتعلقة بالعملات المشفرة عبر ٣٠ دولة تغطيها شبكتها.

USD Coin هو في الأساس توكن قائم على إيثريوم يمكن استبداله بالدولار الأمريكي على أساس ١:١ ومدعوم باحتياطي من الأصول التي يتم تدقيقها بانتظام. وقد تم إطلاقه في أكتوبر ٢٠١٨ كبديل لتيثر، ويوجد حاليًا حوالي ٥,٤ مليارات دولار أمريكي متداول، مما يجعله ثاني أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية، بعد USDT.

كان الطلب على USDC في أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث سجل أرقامًا قياسية أسبوعية للحجم خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من العام الجديد. بالإضافة إلى استخدامه بكثافة في باينانس و كوين بيز، فإن USDC هي أيضًا عملة مفضلة مستقرة بين متداولي التمويل اللامركزي، حيث تمثل منصات مثل يوني سواب وكيرف وكومباوند مئات الملايين من حجم التداول اليومي.

لطالما كان الرئيس التنفيذي لشركة سيركل، جيريمي ألاير، مؤيدًا للتكامل بين مجال العملات الرقمية والتمويل التقليدي، مناشدًا وزارة الخزانة الأمريكية في ديسمبر ٢٠٢٠ للسماح بالتعاون في صناعة العملات المشفرة في عملية تطوير التنظيم.

في حديثه في مهرجان للتكنولوجيا المالية في وقت سابق من ذلك الشهر، توقع ألاير أن الاختراقات القادمة في تقنية بلوكتشين ستشجع التبني الهائل، مما يضع فوائدها المحتملة "في أيدي مئات الملايين، إن لم يكن مليارات المستخدمين".